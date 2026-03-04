The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La minera canadiense Kobrea amplía su exploración de cobre en Argentina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- La minera canadiense Kobrea anunció este miércoles la ampliación del programa de perforación exploratoria en su proyecto de cobre, oro y molibdeno El Perdido, en la provincia argentina de Mendoza, en el oeste del país.

Según indicó en un comunicado James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea, «las observaciones geológicas de los tres primeros pozos proporcionaron información geológica valiosa que respalda la expansión del programa con un cuarto pozo para evaluar y refinar aún más la comprensión del sistema».

«El programa de perforación en El Perdido continúa avanzando eficientemente, gracias al esfuerzo de nuestros contratistas y empleados en el sitio», afirmó Hedalen.

El Perdido es uno de los siete proyectos que Kobrea posee dentro del Distrito Minero Occidental (MDMO) de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe.

En total, esos siete proyectos cubren 733 kilómetros cuadrados.

El MDMO se encuentra en la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

Además de los siete proyectos en Argentina, Kobrea es titular del proyecto de cobre Upland en Columbia Británica, Canadá. EFE

nk/seo

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR