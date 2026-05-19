La minera canadiense Sherritt da marcha atrás y mantendrá sus activos en Cuba

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La minera canadiense Sherritt anunció este martes que revirtió la decisión de liquidar sus activos en Cuba, pese a que mantendrá suspendidas sus operaciones en la isla debido a las sanciones estadounidenses.

Sherritt explotaba níquel y cobalto en la mina de Moa, ubicada en la provincia cubana de Holguín (este). Desde la década de 1990 participaba en la General Nickel Company S.A, una empresa mixta en la que Cuba tiene el 50%.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que endurece las sanciones contra la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida.

Según el mandatario, Cuba representa «una amenaza excepcional» para la seguridad nacional de Estados Unidos, un argumento rechazado por La Habana.

En virtud de ese decreto, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el 8 de mayo que la minera canadiense sería objeto de sanciones.

Sherritt anunció entonces su retirada de Cuba para eludir esas medidas, que podían implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional, realizar transacciones o la congelación de activos.

En un comunicado posterior, la compañía anunció la disolución de sus activos en la isla, antes de dar marcha atrás este martes.

«Tras nuevas consultas (…) y a la luz de la información adicional de la que dispone actualmente la Corporación, Sherritt ya no seguirá adelante con los pasos de disolución y renuncia relacionados con sus intereses en Cuba (…) incluida la disolución» de la empresa General Nickel Company S.A, indicó la compañía en un comunicado.

Además de la mina de Moa, Sherritt posee activos de generación eléctrica en Energas S.A., una empresa mixta cubana creada para procesar gas natural bruto y producir electricidad, así como participaciones en actividades de perforación petrolera.

El 8 de mayo, el conglomerado militar-empresarial cubano Gaesa, que controla una gran parte de la economía de la isla, también fue sancionado por Washington.

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