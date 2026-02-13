La misión del PE a España para evaluar Estado de Derecho se reunirá con Perelló y Peramato

2 minutos

Bruselas, 13 feb (EFE).- Los eurodiputados que visitarán España el lunes y martes de la próxima semana para evaluar el Estado de derecho se reunirán con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, entre otras personalidades, informó el Parlamento Europeo en un comunicado.

La agenda incluye también encuentros con el presidente del Tribual Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, representantes de la Fiscalía Anticorrupción y del Ministerio de Justicia, diputados del Congreso, asociaciones de jueces y fiscales y representantes de la Guardia Civil, así como con organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos.

Entre los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara que se desplazarán a España hay dos españoles: el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, presidente de la comisión parlamentaria, y el eurodiputado de VOX Jorge Buxadé.

Completan la misión la liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, el socialdemócrata italiano Alessandro Zan y la conservadora belga Assita Kanko.

Los eurodiputados harán declaraciones a los medios el lunes a las 14.30 horas en el Congreso de los Diputados y ofrecerán una rueda de prensa el día siguiente a las 16.30 horas en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

En otro comunicado, el PP ha denunciado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los ministros de Justicia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande Marlaska, se han «negado» a recibir a la delegación.

Además, el comunicado del PP critica que la visita de la delegación «llega en un contexto de creciente preocupación institucional» y es «consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo».

La sexta y más reciente edición del informe anual sobre el Estado de Derecho, publicada en julio del año pasado, criticó que España no hubiera empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción y tomó nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía. EFE

asa/ahg/lab