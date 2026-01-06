La moneda iraní registra nuevo mínimo histórico en medio de las protestas

Teherán, 6 ene (EFE).- El rial iraní registró este martes un nuevo mínimo histórico en medio de las protestas que sacuden decenas de ciudades del país y que estallaron hace diez días, precisamente por el deterioro de la situación económica y las fluctuaciones del tipo de cambio.

La moneda iraní llegó a cambiarse hoy a 1.470.000 riales por dólar en el mercado libre, según precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán, lo que representa su valor histórico más bajo.

En comparación con hace un mes, cuando el dólar se cotizaba a 1.222.000 riales, la moneda iraní registra un desplome del 20,29 %, mientras que respecto a hace un año la caída supera el 81 %.

Este desplome se produce pese a las medidas gubernamentales para estabilizar la moneda, entre ellas el cambio en la presidencia del Banco Central del país.

El 31 de diciembre, el presidente Masud Pezeshkian nombró a su exministro de Economía y Finanzas, Abdolnaser Hemmati, al frente de la institución, con la misión principal de controlar la inflación, la tasa de cambio y gestionar los desequilibrios bancarios.

Además, el gobierno iraní ha planteado depositar 10 millones de riales (aproximadamente 7 dólares) mensuales a cada ciudadano como ayuda, con lo que podrán adquirir productos esenciales en algunos supermercados específicos.

Pese a estas medidas, la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, adelantó el lunes que los precios de los productos básicos aumentarán entre un 20 % y un 30 % en las próximas semanas.

Esta constante y acelerada depreciación de la moneda, además de la alta inflación y el encarecimiento de los productos, fueron los detonantes de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, protagonizadas inicialmente por comerciantes de diversos sectores de Teherán, que cerraron sus negocios ante la inestabilidad económica.

Sin embargo, estas manifestaciones crecieron rápidamente y se han extendido a unas 80 ciudades en diez días, tomando además un tono político con consignas en contra de la República Islámica.

Irán registró en diciembre una inflación punto a punto del 52 % en comparación con el mismo periodo de 2024, mientras la inflación anual superó el 42 %, según datos del Centro de Estadísticas del país, en un contexto marcado por la política de máxima presión de Estados Unidos y la restauración de las sanciones de la ONU a finales de septiembre pasado por el programa nuclear de Teherán. EFE

