La NASA retrasa de nuevo el despegue del relevo de la tripulación evacuada de la EEI

2 minutos

Miami (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El lanzamiento de la misión Crew-12 de la NASA, que reemplazará a los cuatro tripulantes que evacuaron antes de lo previsto la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica, se pospuso por segunda vez debido al clima y está planeada ahora para este viernes.

El despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), será no antes de las 05:15 EST (10:15 GMT) del viernes 13 de febrero, informó este martes la agencia espacial estadounidense.

La misión enviará a los astronautas Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev al laboratorio orbital para reemplazar a la Crew-11, que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto tras la evacuación médica de uno de sus integrantes. La NASA no ha divulgado la identidad del afectado por razones de privacidad.

La NASA decidió hoy este segundo aplazamiento, tras la revisión meteorológica que descartó la oportunidad de lanzamiento del jueves 12 de febrero debido a las condiciones del clima a lo largo de la trayectoria de vuelo.

La tripulación, que permanece en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon impulsada por un cohete Falcon 9.

La misión tendrá una duración estimada de nueve meses, más prolongada de lo habitual, y se espera que la Crew-12 llegue a la EEI aproximadamente a las 15:15 p.m. EST (20:15 GMT) del sábado, si logra despegar el viernes.

La Crew-12 reemplazará al equipo integrado por Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov, que regresó a la Tierra el 14 de enero tras la primera evacuación médica en la historia de la EEI.

Mientras tanto, la estación ha sido operada por Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso. EFE

ims/acm