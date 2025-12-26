La Navidad en la India, marcada por ataques y quema de decoraciones por grupos hinduistas

Nueva Delhi, 26 dic (EFE).- Grupos vinculados al nacionalismo hindú protagonizaron en los días previos a la Navidad actos de vandalismo, ataques a espacios cristianos y altercados públicos en distintos puntos de la India, incluida la quema de árboles y decoraciones navideñas, en un país donde la comunidad cristiana representa una pequeña minoría.

Los ataques tuvieron como objetivo iglesias, escuelas cristianas, grupos de villancicos y vendedores ambulantes, además de grandes centros comerciales, donde se destruyeron árboles de Navidad, belenes y otros adornos festivos, según confirmaron la policía y vídeos ampliamente difundidos en redes sociales.

La mayoría de los incidentes se registraron entre el 21 y el 25 de diciembre en distintos puntos del país, desde Chhattisgarh y Assam hasta Kerala y la capital, zonas con presencia histórica de población cristiana y donde también actúan organizaciones vinculadas al nacionalismo hindú.

Las autoridades y testigos atribuyeron varios de estos hechos a activistas y jóvenes de organizaciones hinduistas como el Bajrang Dal y el Vishwa Hindu Parishad (VHP), que mantienen campañas contra las conversiones religiosas y contra celebraciones consideradas ajenas a la tradición hindú, ideológicamente vinculadas a un influyente movimiento nacionalista, el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

En al menos uno de los casos, en el estado oriental de Assam, donde los autores prendieron fuego a árboles de Navidad y otros artículos, la policía informó de la detención de cuatro personas, mientras que diversos grupos católicos pidieron a las autoridades un refuerzo de la seguridad durante las celebraciones religiosas.

Los cristianos constituyen menos del 2,5 % de la población india, con unos 26 millones de personas, según el último censo oficial de 2011, y se concentran principalmente en estados del sur y noreste del país.

Organizaciones de defensa de la libertad religiosa como United Christian Forum (UCF) han alertado en los últimos años de un aumento sostenido de los ataques contra los cristianos, que vinculan al auge de la ideología hindutva, promovida por grupos nacionalistas hinduistas y asociada al entorno político del Bharatiya Janata Party (BJP), el partido en el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

En la misma línea, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional advirtió recientemente de ataques y discriminación persistentes contra minorías religiosas, en particular cristianos y musulmanes, y recomendó mantener a India bajo observación internacional. EFE

