La naviera china Cosco volverá a enviar mercancías al Golfo

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La naviera estatal china Cosco, una de las más grandes del mundo, anunció el miércoles la reanudación de los envíos de contenedores de mercancías a algunos países del Golfo, después tres semanas de suspensión por la guerra en Oriente Medio.

La empresa con sede en Shanghái «ha reanudado la aceptación de nuevas reservas de contenedores de carga general para envíos» con destino a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Kuwait e Irak «con efecto inmediato».

Cosco fue una de los grandes grupos navieros que interrumpieron sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una vía navegable por la que transita habitualmente un 20% del petróleo y el gas mundial.

Irán asegura no atacar a sus países amigos pero el tránsito por el estrecho quedó paralizado casi por completo desde que empezó la guerra el 28 de febrero, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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