La naviera MSC anula los viajes al golfo Pérsico por la escalada del conflicto en O.Medio

Ginebra, 3 mar (EFE).- La naviera MSC, una de las mayores del mundo, anunció este martes la cancelación de todos los viajes ya iniciados con destino al golfo Pérsico, ante la escalada del conflicto en Oriente Medio por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta iraní contra varios países de la región.

La medida, anunciada dos días después de que MSC ordenara una suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, afecta a todos los buques bajo su custodia, tanto en la costa como en el mar, según indicó en un comunicado.

Los buques ya en ruta serán desviados al puerto seguro más cercano, donde su carga será puesta a disposición de los clientes o podrá ser llevada a otros destinos previo pago, y se cobrará un recargo de 800 dólares (unos 690 euros) por cada contenedor, con el fin de cubrir los costes derivados de estos desvíos.

«MSC lamenta sinceramente esta decisión, nacida de las excepcionales circunstancias fuera de su control», indicó el comunicado de la multinacional. EFE

