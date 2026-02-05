La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi inicia una huelga de hambre tras ser detenida

Redacción Internacional, 5 feb (EFE).- La premio nobel de la paz iraní Narges Mohammadi ha iniciado una huelga de hambre en la prisión en la que lleva detenida 55 días, según anunció en X la Fundación que dirige y lleva su nombre, y que tiene su sede en París.

«Tras 55 días desde la violenta detención de Narges Mohammadi, el 11 de diciembre en (la ciudad iraní de) Mashhad, se ha informado de que ha iniciado una huelga de hambre en prisión», indica la fundación.

Precisa que la activista de derechos humanos ha decidido realizar una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento, las condiciones de su detención y la privación de su derecho a contacto y a tener visitas.

Esta huelga de hambre se lleva a cabo mientras Sepideh Qolyan y Javad Alikordi, los otros dos detenidos durante la ceremonia celebrada por la muerte del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, todavía se encuentran en detención temporal.

El arresto prolongado de Mohammadi se produce en un momento en que su estado de salud es extremadamente preocupante, asegura la Fundación.

La premio nobel requiere atención médica especializada y continua debido a antecedentes de ataques cardíacos, presión arterial alta y problemas agudos en el disco lumbar.

La Fundación Narges también ha sabido que la familia y los allegados de la premio nobel están bajo constante presión por parte de las agencias de seguridad para que guarden silencio y se abstengan de facilitar información sobre su estado.

Desde su violento arresto, la premio Nobel de la Paz sólo ha podido tener una breve llamada telefónica con su hermano, el 13 de diciembre, y desde entonces, a pesar de los esfuerzos, se le ha negado el derecho a tener cualquier contacto con su familia.

La Fundación hace un «llamamiento a las organizaciones de derechos humanos, a los activistas y a la comunidad internacional para que presten especial atención a la situación de los presos políticos y adopten medidas prácticas e inmediatas para salvar sus vidas, especialmente las de aquellos que corren riesgo de ser ejecutados y asesinados por el Estado».

También exige libre acceso a Irán para periodistas independientes y reporteros de la ONU para hablar directamente con las familias de las víctimas y los fallecidos. «El mundo debe apoyar al pueblo iraní en la esperanza de la libertad de Irán y su liberación permanente de las ataduras de la tiranía», agrega. EFE

