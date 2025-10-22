La nueva embajadora de la Unión Europea en Paraguay presenta sus credenciales a Peña

2 minutos

Asunción, 22 oct (EFE).- La nueva embajadora de la Unión Europea (UE) en Paraguay, la alemana Katja Afheldt, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente del país suramericano, Santiago Peña, informó el Ejecutivo en Asunción.

Peña encabezó una ceremonia en el Palacio de López (sede del Gobierno), acompañado del ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, donde recibió a la nueva embajadora.

«Reafirmamos juntos el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación, amistad y desarrollo entre Paraguay y la Unión Europea», expresó el líder paraguayo en la red social X.

Afheldt reemplaza en el cargo al diplomático español Javier García de Viedma, quien cumplió una misión en Paraguay desde septiembre de 2021 hasta agosto pasado.

La diplomática ejerce como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la UE en Asunción desde septiembre pasado, señaló la legación europea en un comunicado.

Además, fue embajadora de la UE ante la República Dominicana, donde sirvió desde septiembre de 2021 hasta agosto de este año.

En el Servicio Europeo Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés), de 2017 a 2021, fue jefa de división responsable para las relaciones con México, América Central y el Caribe, señaló la nota oficial.

De 2011 a 2013, fue consejera política del director ejecutivo para las Américas en el EEAS.

La nueva embajadora ocupó varios cargos en la Comisión Europea relacionados con el comercio, la cooperación y aspectos políticos de las relaciones exteriores con países de Europa del Este, Asia, África, América Latina y el Caribe.EFE

nva/gpv

(foto)