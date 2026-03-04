La nueva versión de ‘La casa de la pradera’ se estrenará el 9 de julio

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- La nueva versión de ‘La casa de la pradera’, la popular serie que contaba la vida de Laura Ingalls, se estrenará el 9 de julio en Netflix, plataforma que ya ha anunciado que habrá una segunda temporada.

Adaptación de los cuentos infantiles homónimos de la escritora Laura Ingalls Wilder, la serie, que se emitió entre 1974 y 1983, estaba protagonizada por Melissa Gilbert, como Laura; Michael Landon como su padre, Charles; Melissa Sue Anderson como su hermana Mary y Karen Grassle como la madre, Caroline.

Ahora esos papeles serán retomados por Alice Halsey (Laura), Luke Bracey (Charles), Crosby Fitzgerald (Caroline) y Skywalker Hughes (Mary), precisó Netflix en un mensaje en sus redes sociales.

La nueva versión de la familia Ingalls «es en parte un drama familiar, en parte una historia épica de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste americano» y ofrecerá «una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera», según la plataforma.

Los libros de Ingalls se basan en sus propias experiencias de infancia en el Oeste americano del siglo XIX. Fueron escritos durante la Gran Depresión y publicadas por primera vez en la década de 1930.

Esta nueva adaptación estará producida ejecutivamente por Rebecca Sonnenshine (‘Crónicas vampíricas’ o ‘The Boys’).

«Estoy absolutamente encantada con el brillante elenco que hemos reunido. Cada uno de ellos aporta algo especial al universo de La Casa de la Pradera y contribuirá a que esta historia cobre vida para toda una nueva generación», resaltó Sonnenshine.

De la saga de libros de ‘La casa de la pradera’ se han vendido más de 73 millones de copias en más de 100 países y se ha traducido a al menos 27 idiomas.

Además de la serie original, se produjeron tres películas para televisión que continuaron con la historia, aunque con menos éxito: ‘La casa de la pradera: recordando el pasado’ (1983), ‘La casa de la pradera: el último adiós’ (1984) y ‘La casa de la pradera: benditos sean todos los niños’ (1984). EFE

