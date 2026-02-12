La obra de Leonora Carrington se expone en París 15 años después de su muerte

París, 12 feb (EFE).- La artista británica nacionalizada mexicana Leonora Carrington (1917-2011), maestra del surrealismo, tendrá una exposición dedicada a su obra en el museo del Palacio de Luxemburgo de París, «la primera de importancia en Francia», según sus organizadores, quince años después de su muerte.

La exposición se podrá visitar entre el 18 de febrero y el 19 de julio y contará con obras como ‘Le Bon Roi Dagobert’ (1948) o su serie ‘Hermanas de la Luna’ entre las 126 que se exhiben, así como piezas que nunca antes habían sido expuestas o llevaban décadas sin verse, como ‘Las Tentaciones de San Antonio’ (1945).

Sus cuadros desprenden un surrealismo de trazo particular, con motivos legendarios y animales que remiten a escenas cotidianas, folclóricas y oníricas; un conjunto que, en parte, fue producto de una vida turbulenta.

Carrington vivió una vida intensa y de marcados altibajos, con múltiples estancias alejada de su Inglaterra natal, pasando por Estados Unidos, Francia, México, Suiza, e incluso España, donde fue internada en un hospital psiquiátrico de Santander tras estallar la Segunda Guerra Mundial.

En declaraciones a EFE, la comisaria de la exposición Tere Arcq explicó que su internamiento supuso «un momento de quiebre total», donde empezó «una búsqueda de sentido que duró toda su vida» y que le llevaron a transitar «el ocultismo y lo esotérico», próxima al surrealismo a un nivel vital.

«No fue un movimiento artístico, fue una filosofía de vida (…) era un espíritu rebelde, un deseo de recuperar la libertad, de romper con el racionalismo y con todas sus estructuras sociales que vieron que no funcionaban», opinó Arcq.

La comisaria destacó el autorretrato que Carrington se hizo en 1944, uno de los primeros cuadros que pintó al llegar en México, y en el que se representa empequeñecida y flotante entre múltiples metáforas y símbolos, entre ellos una cabeza de caballo, su ‘alter ego’.

Particularmente interesada por los motivos animales, estos le acompañarían durante toda su producción y se dejarían entrever en la mayoría de sus obras, donde sus personajes adquieren rasgos animales o son, directamente, bestias y alimañas.

Carrington fue reconocida a raíz de su etapa artística en México, pero no ha sido hasta los últimos años cuando su obra se ha dado a conocer cada vez más por todo el mundo.

«Tuve la gran fortuna de conocerla en México ya en los últimos años de su vida, en 2005, y me pareció una persona verdaderamente extraordinaria, porque era de una gran sencillez, pero tenía una sensibilidad y una inteligencia que, siendo una anciana con tanta sabiduría acumulada, parecía una niña, porque tenía una curiosidad y un asombro increíbles», agregó la comisaria. EFE

