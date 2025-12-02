La OCDE prevé un «crecimiento modesto» en Latinoamérica ante la incertidumbre global

4 minutos

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- América Latina está “menos expuesta” a la subida de aranceles, lo que ha “amortiguado las tensiones comerciales” entre los países que prevén en promedio un “crecimiento modesto” del 2,3 % en su producto interno bruto (PIB) para este 2025, afirmaron expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La región está menos expuesta a la subida de aranceles. Eso ha amortiguado parte del impacto de las tensiones comerciales para varios países, pero la posición es muy desigual”, destacó la jefa de la Dirección de Economía de la OCDE, Aida Caldera Sánchez en el marco de la presentación del informe ‘Perspectivas Económicas’.

Y es que Brasil, que prevé un crecimiento del 2,4 % este año, perderá impulso en 2026 con un 1,7 %, considerando, entre otros factores, que su tasa de arancel promedio es la más elevada, por encima del 30 %, mientras que la de México es menor al 10 %.

Además, Caldera Sánchez destacó que, “de cara al 2026 ya se observan desaceleraciones en la mayoría de los países” latinoamericanos, excepto en el caso de México, que registra una leve recuperación gradual del 1,2 % y del 1,7 % para 2027.

Aunque el país citado registrará en 2025 uno de los menores crecimientos económicos de América Latina, con una expansión prevista del PIB de apenas 0,7 %,

“Resiliencia” regional

El “crecimiento modesto” de las mayores economías latinoamericanas en 2025 está por encima del promedio de los países de la OCDE, que apuntan a un 1,7 %, mientras que la perspectiva mundial es de 3,2 %, que se encamina a una desaceleración del 2,9 % en 2026, y la recuperación en 2027, con un 3,1 %.

“La economía mundial ha mostrado resiliencia en los últimos meses con un crecimiento de un 3,2 %, en la primera mitad de este año, apoyado por políticas macroeconómicas y condiciones financieras favorables y una anticipación de producción y comercio ante el aumento de aranceles”, resaltó el director de la División de Estudios por País de la OCDE, Luiz de Mello.

Aunque advirtió que esta “resiliencia es frágil”, por lo que se espera una “moderación del crecimiento”, especialmente cuando entren en vigor los “aranceles más altos” en Estados Unidos y China.

De Mello explicó que el impacto arancelario no ha sido “tan inmediato” en las economías porque hay empresas que lo han absorbido en sus márgenes, y que también hay otras que tenían “stocks de bienes importados” que les permitían “mantener esos bienes en los mercados domésticos sin tener que aumentar los precios”.

“Estamos seguros de que en los próximos meses, a medida de que los márgenes se agoten y que la economía no tenga modos de seguir transaccionando los bienes importados, los impactos se van a sentir”, expresó tras comentar que en EE.UU. ya se están percibiendo los efectos arancelarios.

México y la demanda tecnológica

Sobre México, los expertos de la OCDE señalaron que “el motor exportador está sosteniendo la actividad económica”, y que “las exportaciones no automotrices mantienen un crecimiento sólido”, debido a un mejor aprovechamiento del Tratado México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

También destacaron “la fuerte demanda” de Estados Unidos” en productos relacionados con las tecnologías de la información (TI) y al “dinamismo del sector de la Inteligencia Artificial”.

En el lado menos favorable, mencionaron que persiste un “alto nivel de incertidumbre” que está frenando la inversión, la cual proviene de factores globales, como “los aranceles y las tensiones geopolíticas”, pero también a elementos domésticos como la “reforma judicial” y “cambios recientes en los reguladores independientes”. EFE

abz/csr/sbb