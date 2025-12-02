La OCDE prevé una desaceleración económica levemente mayor en México para 2025 y 2026

4 minutos

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha previsto este martes que la desaceleración económica en México en 2024 y 2025 será levemente mayor que la que estimó en su anterior informe de septiembre.

En ese análisis de perspectivas, cifró el crecimiento económico del producto interior bruto (PIB) de México en el 0,8 % para 2025 y en el 1,3 % para 2026.

Ahora, en el documento que ha divulgado este martes, rebaja levemente esas cifras de crecimiento: al 0,7 % en 2024 y al 1,2 % en 2026. Para el 2026 estima un repunte del 1,7 %.

En 2022, México creció el 3,7 %; en 2023, el 3,2 % y en 2024, el 1,2 % .

Según la OCDE, esta moderación responde a una combinación de factores: la moderación en el consumo privado, la desaceleración del empleo formal, la debilidad en las exportaciones automotrices y la depresión de la inversión privada debido a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

“El gasto y la inversión públicos seguirán contenidos debido al proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y por la incertidumbre. La baja en las tasas de interés dará cierto impulso a la inversión, pero su recuperación será gradual debido a la persistente incertidumbre interna y externa”, indica la OCDE en su informe.

Además, apunta que la implementación de un marco fiscal de mediano plazo ayudaría a reducir el déficit y a crear espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en educación.

El organismo recuerda que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -que será revisado el próximo año- ha funcionado como un escudo importante frente al aumento de las restricciones comerciales y la incertidumbre.

Entre las prioridades están mejorar la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria y fortalecer la administración tributaria -incluida su digitalización-, así como simplificar y digitalizar las regulaciones empresarialies, además de aplicar de manera sistemática análisis costo-beneficio a proyectos de infraestructura y focalizar los programas sociales para mejorar la eficiencia del gasto público.

«Dada la alta vulnerabilidad de México al cambio climático, fortalecer la adaptación -incluyendo la mejora de los sistemas de alerta temprana y la ampliación de la cobertura de seguros contra riesgos climáticos- es una prioridad», apuntó.

La OCDE también señaló que el Banco de México ha continuado su ciclo de relajación monetaria, reduciendo la tasa de referencia a 7,25 % en noviembre y que según sus proyecciones, la tasa podría llegar a 6,25 % para finales del 2026.

En este sentido, el organismo consideró que pese a que la inflación disminuirá de manera gradual, “las perspectivas tanto para el crecimiento como para la inflación siguen siendo inciertas”.

Explicó que esto se debe a la alta exposición de México al mercado estadounidense, la desaceleración prevista en Estados Unidos y unas condiciones financieras más estrictas, lo que podría afectar “más de lo anticipado” a las exportaciones y la inversión.

“Además, un aumento en la aversión global al riesgo y la volatilidad cambiaria podría elevar los costos de endeudamiento soberano y restringir aún más el espacio fiscal. Un posible incremento de aranceles a las importaciones mexicanas provenientes de países sin acuerdos comerciales podría generar presiones adicionales sobre los precios”.

No obstante, reconoció que una reducción de la incertidumbre -si se logra una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con EE.UU. y Canadá- podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de la actualmente prevista. EFE

csr/jmrg/jlp