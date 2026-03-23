La OCDE rinde homenaje al compromiso del exembajador español Manuel Escudero

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París, 23 mar (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rindió homenaje al que fue embajador de España entre 2018 y 2024, Manuel Escudero, fallecido este lunes, y del que destacó en particular su «compromiso» en el ejercicio del cargo y la huella que dejó.

En un mensaje en español publicado en su cuenta de X, la OCDE señaló que «su compromiso fortaleció el papel de España en la organización y dejó huella en quienes lo conocieron, especialmente en el consejo», la instancia que reúne a los embajadores de los países miembros.

La representación española en la OCDE explicó en un comunicado que el secretario general de la OCDE, Mathias Corman, le dedicó «unas sentidas y cariñosas palabras» durante una reunión dedicada este lunes a la acción con África, «que fue uno de los grandes objetivos que impulsó Manuel Escudero».

También lo recordaron, entre otros, los representantes de Colombia, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Japón y de la Unión Europea, y el Consejo transmitió su pésame a España y a la familia.

El actual embajador español, Ximo Puig, que le sucedió en el cargo, agradeció las muestras de homenaje, que dijo que comunicaría a la familia, y subrayó que Manuel Escudero fue «una persona íntegra, humanista y siempre de una gran lealtad hacia la OCDE y su país. Una persona de valores, defensor del multilateralismo y de la paz».

Escudero, que era natural de San Sebastián y economista de formación, presidía la Fundación Avanza, laboratorio de ideas vinculado al PSOE, partido en el que ocupó diversos puestos de responsabilidad.

Durante su mandato como embajador ante la OCDE, fue presidente de la junta de gobierno de su Centro de Desarrollo, que es una instancia de diálogo con los países en desarrollo y las economías emergentes para «encontrar soluciones innovadoras para promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y las desigualdades y mejorar la vida de las poblaciones». EFE

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