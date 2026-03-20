La ojiva de un misil impacta en el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén

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Jerusalén, 20 mar (EFE).- La ojiva de un misil cargada con «decenas de kilos de explosivos» impactó este viernes en el barrio judío de la Ciudad Vieja, en el ocupado Jerusalén Este, y causó una fuerte explosión pero no produjo víctimas, según confirmó la Policía israelí.

«Esta es la tercera vez durante la campaña que cae metralla con explosivos pesados ​​en Jerusalén, muy cerca de la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, e incluso cayeron fragmentos de este tipo en lugares sagrados la semana pasada», detalla en el mismo comunicado policial el comandante del distrito, Avshalom Peled.

La ojiva impactó en un aparcamiento del barrio judío situado cerca de un campo de fútbol, a poco más de 400 metros del Muro de las Lamentaciones y de la Explanada de las Mezquitas, lugares sagrados para el Judaísmo y el Islam, respectivamente.

Este es el segundo impacto que se registra en la Ciudad Vieja desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero, después de que el lunes fragmentos de otro misil interceptado cayeron sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, colindante con la Basílica del Santo Sepulcro sin causar víctimas.

La Ciudad Vieja se libró de los ataques durante la anterior guerra de los doce días de Israel contra Irán el pasado junio, en la que ciudades de la periferia de Tel Aviv o la sureña Beersheba sufrieron los principales daños.

Según datos del pasado junio, en el oeste de Jerusalén -de mayoría judía- existen 550 refugios (públicos y privados) frente a tan solo 51 en el este, zona donde reside aproximadamente el 40 % de la población palestina. Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas. EFE

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