La OMC encara en su ministerial de Yaundé las reformas del sistema de comercio global

6 minutos

Madrid, 25 mar (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra desde este jueves su XIV conferencia ministerial en Yaundé (Camerún), está integrada por 166 miembros y es la encargada de fijar las normas que rigen el comercio entre países; en sus tres décadas de existencia ha fomentado una importante reducción de aranceles y tiene por delante hacer las reformas necesarias para mejorar el sistema de comercio global.

Con sede en Ginebra (Suiza) empezó a funcionar el 1 de enero de 1995, reemplazando el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y, pese a los apoyos y expectativas que generó su creación, no ha conseguido culminar ninguna ronda de negociación, frente a las ocho que sacó adelante el GATT.

La Ronda de Doha, novena en materia de comercio global y primera que se inició bajo el paraguas de la OMC en 2001, sigue sin avanzar desde hace más de 20 años, por las diferencias entre países en desarrollo y desarrollados por cuestiones como los subsidios a la agricultura, que los segundos quieren eliminar.

Desde la primera llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, en enero de 2017, las relaciones en la organización han estado marcadas por las disputas, las demandas y el bloqueo por parte norteamericana del Órgano de Apelaciones, el mecanismo de resolución de disputas, que no funciona desde 2019 porque EE.UU. bloquea el nombramiento de nuevos jueces.

Esta es la relación de acontecimientos más destacados en la OMC desde 2017:

Febrero 2017.- Entra en vigor el Acuerdo de Facilitación del Comercio, primer pacto comercial alcanzado en el seno de la OMC, tras la ratificación de más de dos tercios de sus miembros.

Abril 2017.- El Gobierno de Estados Unidos señala que es necesario hacer reformas y «actualizar» la OMC, y considera a China principal responsable del déficit comercial estadounidense.

Junio 2017.- Estados Unidos empieza a bloquear la selección de nuevos miembros del órgano de Apelación de la OMC al estimar que invade el papel de los Estados al crear nuevas normas.

Abril 2018.- Tras anunciar posibles aranceles por 100.000 millones de dólares a China, adicionales a otros adoptados previamente y en respuesta a los anunciados por China, Trump asegura que la OMC es «injusta» con EE.UU. y ofrece «ventajas» a China.

Diciembre 2018.- Trump amenaza con retirar a su país de la OMC, acusa a la Unión Europea (UE) de ser en cuestiones comerciales «casi tan mala como China, solo que más pequeña» y asegura que los fallos de la organización siempre les perjudican.

Octubre 2019.- La OMC autoriza a Estados Unidos a aplicar sanciones contra la UE por 7.500 millones de dólares por los daños sufridos a causa de las ayudas y subsidios europeos a Airbus, que la OMC considera ilegales. Trump considera «un gran triunfo» el fallo, que resuelve una disputa que se había prolongado 15 años.

Noviembre 2019.- La OMC determina que China puede imponer a Estados Unidos contramedidas arancelarias por valor de 3.579 millones de dólares anuales por no cumplir con las normativas del organismo a la hora de llevar a cabo investigaciones antidumping contra productos chinos.

Diciembre 2019.- El Órgano de Apelación, el sistema de solución de diferencias, paralizado tras expirar los mandatos de algunos de sus miembros sin ser reemplazados.

Agosto 2020.- La OMC informa de una caída sin precedentes del comercio global en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

Septiembre 2020.- La OMC determina que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en 2018 y 2019 son excesivos y violan las leyes internacionales. Washington asegura que esta decisión demuestra la necesidad de que la organización sea reformada.

Octubre 2020.- La OMC autoriza a la UE a imponer sanciones comerciales a EEUU por un valor de casi 4.000 millones de dólares por los subsidios indebidos de este último en favor de su constructor aeronáutico Boeing.

15 febrero 2021 – La exministra nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala asume como directora general, primera mujer y primera persona de origen africano al frente de la OMC. Sustituye al brasileño Roberto Azevêdo.

Diciembre 2022.- La OMC declara contrarias a las reglas comerciales internacionales las tarifas impuestas por EEUU durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021), principalmente a las exportaciones chinas en el sector del acero y el aluminio.

Agosto 2023.- Los aranceles de China, impuestos en represalia por otros similares dictados por la Administración Trump, son incompatibles con las normas internacionales, según decide la OMC.

Febrero 2024.- La XIII Conferencia Ministerial, celebrada en Abu Dabi, concluye con escasos avances.

Enero 2025.- Tras la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos mantiene su negativa a desbloquear el Órgano de Apelación.

2 abril 2025.- Trump anuncia, en lo que denominó ‘el día de la liberación’, un arancel universal del 10 % sobre las importaciones estadounidenses y recargos para una serie de países, entre los que destacan el 34 % a China y el 20 % a la UE. El 20 de febrero de este año el Tribunal Supremo de EE.UU. declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump.

La OMC calculó que estas subidas provocarían una contracción del 1 % en el comercio mundial de mercancías en un año, y reivindicó su papel mediador.

15 septiembre 2025.- Entra en vigor el histórico acuerdo sobre Subsidios a la Pesca, que frena las subvenciones a la sobreexplotación pesquera.

24 septiembre 2025.- China renuncia a trato especial ante la OMC, aunque mantiene su estatus de país en desarrollo.

30 enero 2026.- La OMC falla a favor de China en su reclamación por los créditos fiscales de Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, y solicita que los retire antes del 1 de octubre. EFE

cml-msr-prv/doc/emm/ah