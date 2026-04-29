La OMS confirma el impacto de la guerra en los suministros sanitarios esenciales

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Ginebra, 29 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles el impacto de la guerra en Oriente Medio en el acceso a ciertos suministros sanitarios esenciales, incluidos guantes quirúrgicos y mascarillas, en cuya fabricación entran derivados de la industria petroquímica, afectada por el bloqueo en Ormuz.

El efecto se está apreciando «en todos los ámbitos, en todos los productos básicos, atribuible no solo a las materias primas, sino también al transporte», admitió el director general adjunto para Operaciones y Cumplimiento de la OMS, Raul Thomas.

Parte de los productos afectados sirven para la prevención de infecciones y la OMS está analizando la forma de diversificar el origen de estos suministros como se hizo durante la pandemia, el periodo más reciente en el que se experimentó escasez de suministros básicos para la atención de salud.

Productores de artículos sanitarios que forman parte de los kits de emergencia que la OMS dona a los países que lo necesitan han contactado con la organización para pedirle una revisión de los precios de algunos de ellos debido al fuerte aumento que están afrontando.

La OMS tiene contratos vigentes de adquisición de esos kits, precisó Thomas.

«Seguimos negociado, al menos desde el punto de vista de las adquisiciones,sobre cómo podemos bajar un poco los precios o reducir los aumentos, pero lo estamos viendo en todos los ámbitos», comentó durante una conferencia de prensa.

«Definitivamente esto es algo que nos preocupa mucho», reconoció por su parte el gestor de incidencias en emergencias de la OMS, Ian Clark.

Comentó que la OMS tambén está al tanto del impacto que la disrupción de las cadenas de suministro está teniendo incluso en la manufactura de preservativos y las consecuencias negativas que se pueden prever en la salud reproductiva y sexual en los países en desarrollo.

La compañía malaya Karex, el mayor productor mundial de condones, ha señalado que los precios de estos productos podrían aumentar entre un 20 y 30 % debido a los problemas que tiene el sector petroquímico para operar en condiciones normales. EFE

is/psh