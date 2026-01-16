La ONG Foro Penal confirma la excarcelación de tres holandeses en Venezuela

Caracas, 16 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este viernes la excarcelación de tres holandeses en el país suramericano, quienes -agregó- ya van camino a sus hogares.

A través de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que los tres holandeses son Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos, detalló la organización, detenidos «arbitrariamente» el 18 de junio de 2025, y Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.EFE

