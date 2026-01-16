The Swiss voice in the world since 1935

La ONG Foro Penal confirma la excarcelación de tres holandeses en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 16 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este viernes la excarcelación de tres holandeses en el país suramericano, quienes -agregó- ya van camino a sus hogares.

A través de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que los tres holandeses son Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos, detalló la organización, detenidos «arbitrariamente» el 18 de junio de 2025, y Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024.EFE

rbc/lb/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR