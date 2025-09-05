La ONG Utopix registró 76 feminicidios en Venezuela en el primer semestre de 2025

2 minutos

Caracas, 5 sep (EFE).- Al menos 76 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y junio pasado de 2025, según informó este viernes la organización no gubernamental Utopix, que considera que sus datos son un «subregistro» al alertar que solo corresponden a casos publicados por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la ONG, del total de feminicidios, siete fueron en enero, doce en febrero, mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno, así como doce en mayo y quince en junio.

Utopix precisó que, de los quince feminicidios de junio, tres fueron en el estado Aragua (norte), dos en Miranda (norte) y el mismo número en Barinas y Apure (oeste). Le siguen Carabobo y La Guaira (norte), así como en Distrito Capital, Anzoátegui (este), Mérida y Zulia (oeste), con uno cada uno.

Además, la ONG indicó que en junio contabilizó 15 feminicidios frustrados en Venezuela y 16 asesinatos de mujeres venezolanas en el exterior, en países como Perú, Trinidad y Tobago, Chile, España, Colombia y Ecuador.

Utopix reiteró que es «imperativo» exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general «acciones urgentes» contra la violencia de género y denunciar «la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores».

En este sentido, consideró «imprescindible el desarrollo de un Plan de Emergencia Feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes» en Venezuela.

El pasado junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que «próximamente» se instalarán nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

En una nota, publicada en la página del canal estatal VTV, se indicó que el TSJ -que no ofreció más detalles sobre los nuevos tribunales- continuará con el avance de «procesos formativos en el área para los distintos funcionarios que conforman el sistema de justicia de género».

En 2024, Venezuela recibió 845 denuncias y peticiones relacionadas con violencia de género, según un informe presentado el pasado mes de marzo por la Defensoría del Pueblo.EFE

rbc/lb/mrs