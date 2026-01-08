La ONG venezolana Provea pide que se permita el regreso al país de opositores exiliados

Caracas, 8 ene (EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió este jueves que, además de la liberación de los presos políticos anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se permita el regreso al país de dirigentes en el exilio, como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia.

«Debe haber condiciones además para que los que están exiliados puedan regresar al país, que el ejercicio de la política y el ejercicio de los derechos sociales, de las libertades, se pueda realizar sin riesgo», indicó a EFE el coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, Marino Alvarado, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocido como El Helicoide.

Alvarado sostuvo que los políticos María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros «altos dirigentes» del país deberían poder volver a Venezuela y planteó que «se pueda hacer el ejercicio de la política sin ningún tipo de riesgo».

Igualmente, indicó que los presos políticos deben obtener la libertad plena y también exigió el cese de la llamada «puerta giratoria» que, según ONG locales, consiste en la excarcelación de unas personas y la posterior detención de otras.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de «un número importante de personas», que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país».

El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una «cámara de torturas» en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.

Este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles liberados en Venezuela, entre los que se encuentran la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Los cinco han podido hablar con sus familias y con Albares, y van camino a España, asistidos por la Embajada de Madrid en Caracas.EFE

