La ONU alerta de que el Estado Islámico usa la IA para reclutar yihadistas

3 minutos

Naciones Unidas, 20 ago (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI o Dáesh) está haciendo uso de la inteligencia artificial (IA) para ampliar su «alcance e impacto» y en otras tareas como el reclutamiento de nuevos yihadistas, advirtieron este miércoles expertos de Naciones Unidas.

«El uso que hace Dáesh de la inteligencia artificial y las redes sociales para el reclutamiento, la recaudación de fondos y la propaganda exige respuestas innovadoras», alertó Natalia Gherman, que lidera la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo (DECT), el brazo operativo del Comité contra el Terrorismo (CCT) de la ONU.

Si bien la IA se está utilizando para ampliar el alcance y el impacto del grupo, también ofrece «un potencial significativo para que los Estados mejoren la detección, la prevención y la interrupción de las actividades terroristas», profundizó Gherman durante su intervención en una sesión temática del Consejo de Seguridad sobre la «amenaza» que aún hoy sigue representando Dáesh.

A pesar de la ausencia reciente de atentados con decenas de víctimas mortales en Occidente, Dáesh expandió sus operaciones el año pasado a 22 países, según el Índice Global del Terrorismo 2025, elaborado por el australiano Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Además, se mantiene como la organización yihadista más letal del planeta, pues causó 1.805 muertes en 2024, con el 71 % de su actividad en Siria y la República Democrática del Congo.

El grupo terrorista también sigue presente en países como Libia, Irak o Somalia, y la dirección que encabeza Gherman se comprometió a apoyar a todos los Estados miembros de la ONU que lo necesiten.

En concreto, les ofreció ayuda para atajar el uso que Dáesh hace de drones y de otras «tecnologías financieras emergentes», como las criptomonedas o sistemas de ‘block chain’, que dificultan la trazabilidad de las inversiones y donaciones internacionales que reciben.

«En un contexto de transformación tecnológica e incertidumbre geopolítica, la amenaza del terrorismo es más difusa y compleja», concluyó Gherman.

Por su parte, el Alto Comisionado del Secretario General de las Naciones Unidas para la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT), Vladímir Voronkov, añadió que grupos terroristas como Dáesh «experimentan cada vez más con inteligencia artificial para impulsar su propaganda» y que aprovechan plataformas de mensajería cifrada para proteger sus comunicaciones.

«La amenaza que representa Daesh sigue siendo volátil y compleja, y el grupo y sus afiliados continúan adaptándose y demostrando resiliencia a pesar de los constantes esfuerzos antiterroristas», dijo el también Subsecretario General de la ONU. EFE

