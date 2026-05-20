La ONU denuncia que un civil muere cada 14 minutos en conflictos armados

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Naciones Unidas, 20 may (EFE).- El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, denunció este miércoles el deterioro «sin precedentes» en la protección de civiles en los conflictos armados y aseguró que durante 2025 «un civil fue asesinado aproximadamente cada catorce minutos».

«Los civiles son asesinados en sus hogares, en mercados, en el trabajo, en la escuela, en las carreteras y mientras huyen para ponerse a salvo», recalcó ante el Consejo de Seguridad la directora de la División de Respuesta a Crisis de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Edem Wosornu, que habló en nombre de Fletcher en el debate anual sobre este tema.

En concreto, citó «situaciones críticas» en República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y los territorios palestinos ocupados, en un contexto marcado por «el aumento de la violencia, el hambre y los ataques contra infraestructuras esenciales».

Wosornu agregó que los ataques contra la atención sanitaria se han intensificado, con más de 1.350 incidentes registrados en 18 conflictos contra hospitales, ambulancias y personal sanitario, que han sido blanco de ataques, detenciones o intimidaciones.

Además, según sus datos, 147 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2025, en gran parte como consecuencia directa de los conflictos armados.

La OCHA también denunció el aumento de la violencia sexual, el reclutamiento de menores, los ataques contra periodistas y las crecientes amenazas contra trabajadores humanitarios, con cientos de víctimas registradas en 2025 y 2026.

Según Fletcher, todo esto es «resultado de decisiones políticas y militares», y pidió «voluntad, liderazgo y claridad moral» a la comunidad internacional para «reforzar el respeto al derecho internacional humanitario y poner fin a la impunidad en los conflictos».

Este miércoles, un grupo de 83 países, encabezados por Jordania, pidió en la ONU reforzar el compromiso político con el derecho internacional humanitario ante el deterioro de la protección de la población civil en los conflictos armados, poco antes del debate del Consejo.

El embajador jordano ante la ONU, Walid Obeidat, leyó ante los medios una declaración conjunta en nombre de los más de 80 estados adheridos, entre los que se encuentra España, Brasil, China, Francia y Sudáfrica, para alertar sobre «las realidades inaceptables» que afrontan los civiles en alrededor de 130 conflictos armados en el mundo. EFE

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