La ONU dice que se han descubierto tres fosas comunes recientes en el noreste de Siria

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Ginebra, 28 abr (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó este martes del descubrimiento de tres fosas comunes en el noreste de Siria, así como de testimonios que ha recogido sobre la desaparición de civiles mientras se encontraban detenidos por una coalición armada turca o por las fuerzas de la coalición internacional.

El hallazgo de las fosas comunes fue acreditado por personal del organismo de Naciones Unidas que acaba de concluir una visita a la gobernación de Al-Hassakeh, un territorio que durante gran parte de la guerra civil en Siria estuvo bajo control de las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias.

Se trata de una agrupación de milicias sobre todo kurdas que se aliaron con la coalición internacional que lideró Estados Unidos para luchar contra la organización terrorista Estado Islámico.

En Ginebra, el portavoz de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo que enviados del organismo recibieron testimonios directos sobre violaciones de derechos humanos pasadas, pero también en la actualidad, entre las que hay un número significativo de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y deportaciones de detenidos.

Asimismo fueron informados del reciente descubrimiento de las fosas comunes en Al-Hassakeh, incluida una dentro de un antiguo centro de detención de las Fuerzas Democráticas Sirias, donde podrían encontrarse los restos de entre nueve y catorce personas.

Thameen aclaró que los representantes de la ONU pudieron ver las fosas, que estaban cubiertas y que no hubo posibilidad de inspeccionarlas porque el equipo no contaba con la capacidad forense necesaria.

«No tenemos una visión completa de la situación», reconoció.

Agregó que la información que se ha recibido indica que esas fosas comunes no tendrían más de dos a tres meses de existencia y apuntó la obligación de que se preserven todo tipo de evidencia sobre estos casos.

«Las personas asesinadas y enterradas allí merecen justicia, que se establezcan responsabilidades, así que debe haber una investigación amplia para que se descubra la verdad», indicó Al-Kheetan.

Por otro lado, el portavoz recordó que la coalición internacional ha afirmado haber transferido a 7.000 detenidos de Siria a Irak, aproximadamente la mitad de ellos sirios, en enero de 2026.

«Tememos que muchos de ellos no tengan acceso a sus familias ni a representación legal (…) El derecho a un juicio justo para quienes sean sospechosos de delitos debe respetarse plenamente, independientemente de su nacionalidad», recalcó. EFE

is/alf