La ONU espera entrar pronto en Al Fasher (Sudán) tras un primer acuerdo con las FAR

2 minutos

Ginebra, 12 dic (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal brazo humanitario de Naciones Unidas, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para entrar en la localidad de Al Fasher (Sudán) y aportar ayuda vital a sus habitantes, que han sufrido un año y medio de asedio y hambruna.

El director de preparación para emergencias del organismo, Ross Smith, indicó que se ha alcanzado «un acuerdo preliminar» con el grupo armado sobre la condiciones mínimas para la entrada en la ciudad, capital del estado sudanés de Darfur del Norte.

«Estamos preparados para movernos, tan pronto como podamos hacer las primeras valoraciones de las carreteras y de la ubicación de las personas. Tenemos comida y camiones listos para llegar inmediatamente a la población civil, una vez se garantice un acceso seguro», subrayó en conexión telemática desde Roma a la prensa en Ginebra.

Actualmente, el movimiento de los civiles y de la ayuda humanitaria es «bastante peligroso» por la presencia de minas y munición sin detonar en la ciudad y en las carreteras de los alrededores, explicó el responsable.

Además, quienes intentan abandonar Al Fasher corren el riesgo de sufrir robos, agresiones y violencia de género, además de verse obligados a pagar importantes sumas para ser transportados fuera de la ciudad.

Smith estimó que entre 70.000 y 100.000 personas podrían estar atrapadas en Al Fasher.

Según las imágenes de satélite que se han podido examinar y testimonios de supervivientes, la ciudad es «una escena del crimen, con asesinatos en masa, cuerpos calcinado, mercados abandonados y la ausencia de rutas comerciales y de suministros», describió Smith.

«Tras más de un año y medio bajo asedio, lo esencial para la supervivencia ha sido completamente aniquilado. Los mercados están destruidos, el sistema sanitario diezmado y los servicios básicos son inexistentes», agregó. EFE

ah-is/ah