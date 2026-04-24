La ONU identifica hambrunas simultáneas en Gaza y Sudán, un «hecho sin precedentes»

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Roma, 24 abr (EFE).- La comunidad internacional ha identificado situaciones de hambruna simultáneas en la Franja de Gaza y en Sudán durante 2025, un hito sin precedentes desde que existen registros, alerta la décima edición del Informe Global sobre Crisis Alimentarias (GRFC) publicado este viernes.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó en el documento que este hecho representa un «hecho sin precedentes», al ser la primera vez en la historia del informe que se confirma una hambruna en dos contextos separados en un mismo año.

El reporte, elaborado por una alianza de organismos que incluye a la ONU y la Unión Europea, confirma que se ha alcanzado la Fase 5 del IPC, el nivel máximo de catástrofe, en la gobernación de Gaza y en diversas zonas de Sudán.

Guterres, asimismo, destacó que el conflicto armado sigue siendo el «motor primario» de la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición, que se ha duplicado en la última década.

El hambre aguda como crisis estructural

En total, 266 millones de personas en 47 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2025, casi el 23 % de la población analizada.

El informe advierte que la severidad de esta crisis es la segunda más alta registrada y que el número de personas en la fase más extrema de catástrofe es ahora «nueve veces más alto que en 2016».

Diez países acumulan dos tercios de los afectados: Afganistán, Bangladés, República Democrática del Congo, Birmania, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

En estos lugares, 35,5 millones de niños padecen malnutrición aguda; de ellos, 10 millones sufren desnutrición aguda grave.

Riesgo sistémico en Oriente Medio

Además, la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), autora del estudio, alerta de que la expansión del conflicto en Oriente Medio no solo agrava el desplazamiento local, sino que supone un riesgo sistémico para los mercados globales de alimentos y fertilizantes.

Dado que los países del Golfo son exportadores clave de energía y abonos, cualquier interrupción en las rutas logísticas dispara los costes de producción mundial de alimentos.

Según señala el informe, esto implica una pérdida drástica de poder adquisitivo para las comunidades vulnerables, especialmente en las economías de países que dependen de las importaciones para alimentar a su población.

Descenso crítico de la financiación

A pesar de las necesidades récord, la financiación humanitaria ha retrocedido a niveles de 2016.

Esta carencia no solo limita la asistencia, sino que genera «brechas de datos críticas», impidiendo análisis fiables en crisis como las de Etiopía o Burkina Faso, donde millones de personas carecen de estimaciones actualizadas de seguridad alimentaria.

La Red Global califica el panorama para 2026 de «sombrío» y urge a los líderes mundiales a una acción coordinada que aborde las causas estructurales del hambre. EFE

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