La ONU insta a evitar ataques militares en Irán y prevenir una escalada regional

2 minutos

Naciones Unidas, 15 ene (EFE).- La secretaria general adjunta de la ONU, Martha Pobee, instó este jueves ante el Consejo de Seguridad a rechazar posibles ataques militares contra Irán y evitar así una escalada del conflicto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar a ese país.

«Observamos con alarma diversas declaraciones públicas que sugieren posibles ataques militares contra Irán. Esta dimensión externa añade volatilidad a una situación ya de por sí explosiva», aseveró Pobee en una sesión del Consejo solicitada por EE. UU.

Pobee instó así a «hacer todos los esfuerzos posibles para evitar un mayor deterioro» de la situación y recordó que el secretario general de la ONU, António Guterres, aboga por resolver «todas las preocupaciones relacionadas con Irán, incluidas las relativas al tema nuclear y las protestas en curso» mediante la diplomacia y el diálogo.

Además, subrayó que Guterres pide «la máxima moderación» y exige a todas las partes «a abstenerse de cualquier acción que pueda provocar más pérdida de vidas o desencadenar una escalada regional más amplia».

Irán cumple este jueves 19 días de protestas antigubernamentales, impulsadas por el deterioro de la economía y que se han convertido en escenario de una masacre a partir del día 8 de enero, cuando se produjo una represión en todo el país que ha causado un número de muertos aún incierto, pero que organizaciones como IHRNGO sitúan en 3.428, con miles de heridos.

En este contexto, Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados, y esta semana indicó que «la ayuda estaba en camino» en relación a las movilizaciones.

Durante su intervención ante el Consejo, Pobee exigió que todas las muertes en las protestas sean investigadas «de manera pronta, independiente y transparente», y destacó que los responsables «de cualquier violación deben rendir cuentas de acuerdo con las normas internacionales». EFE

