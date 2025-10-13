La ONU insta a las autoridades del este de Libia a poner en marcha la transición política

Argel, 13 oct (EFE).- La misión de Naciones Unidas para Libia (Unsmil) instó este lunes a las autoridades del este del país a «modificar los registros legislativos y constitucionales de las elecciones» y reformar la alta comisión electoral, dos pasos esenciales de la hoja de ruta para poner fin a la crisis en Libia.

Este domingo, Stephanie Khoury, vicepresidenta de la enviada especial de la ONU encargada de asuntos políticos, examinó con el presidente del Parlamento, Aguila Salah, «las vías» para impulsar la hoja de ruta presentada en agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU para avanzar en la transición Libia.

Por su parte, Salah – tutelado por el marsical Jalifa Hafta, que controla el este del país – reiteró el compromiso de su institución de «trabajar con el Alto Consejo de Estado -que actúa como Senado y está vinculado al Ejecutivo de Trípoli- para completar el proceso lo antes posible» que debería culminar con la celebración de elecciones en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Khoury dijo que el país -inestable desde 2011- «no puede permitirse» más retraso en la unificación de sus instituciones, y llamó a estas a «asumir un papel de liderazgo y sus responsabilidades hacia el pueblo libio».

Además, la segunda fase de las elecciones municipales celebradas en agosto se vieron suspendidas en el este del país por orden de las fuerzas de Haftar, que controla toda la parte oriental de la nación.

El martes, Tetteh presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU la evolución de la situación en Libia a las 16:05 hora local (14.05 GMT).

Libia arrastra una inestabilidad política desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi y está dividido en dos Ejecutivos desde 2014: el oeste dirigido por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede de Trípoli, mientras que el este y el sur está controlado por Haftar, radicado en Bengasi. EFE

