La ONU insta a mantener la vía diplomática entre EEUU e Irán y pide verificación del OIEA

3 minutos

Nueva York, 27 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este viernes a Estados Unidos e Irán a mantener la vía diplomática tras las últimas amenazas de ataque y reclamó una verificación plena y exhaustiva del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).

Así lo indicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que abogó por los mensajes diplomáticos frente a los movimientos militares.

«Estamos viendo ambas cosas, diría que hay mensajes positivos que provienen de la vía diplomática, que seguimos alentando. También estamos viendo movimientos militares muy preocupantes en toda la región, lo cual es extremadamente preocupante. Claramente, estas son dos vías posibles. Alentamos a todos a que se concentren en la vía diplomática», afirmó Dujarric.

El portavoz fue preguntado por la posibilidad de que el ataque sea inminente después de que varios países hayan pedido a sus ciudadanos en las últimas horas que abandonen Irán lo antes posible.

Guterres aboga por mantener las negociaciones nucleares que este jueves vivieron una nueva ronda.

«El secretario general acoge con satisfacción la continuación de las conversaciones indirectas mediadas por Omán entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos», aseguró Dujarric después de la nueva ronda de negociaciones en Ginebra.

Guterres, afirmó, insta a las partes «a que sigan trabajando con determinación y de buena fe para alcanzar un acuerdo duradero».

«También hace hincapié en que la verificación plena y exhaustiva del Organismo Internacional de Energía Atómica es esencial para cualquier resolución satisfactoria de la cuestión nuclear iraní», añadió.

La agencia nuclear de la ONU denunció este viernes que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.

La OIEA consideró «indispensable y urgente» que Teherán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales

Oriente Medio sigue pendiente de un inminente ataque de Estados Unidos en Irán ante el aumento de los signos enviados desde Washington.

Pese a que Teherán se mostró optimista tras la última ronda de conversaciones sobre el programa nuclear, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que no le gusta como se está negociando pero que no ha decidido aún qué hacer.

Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica. EFE

