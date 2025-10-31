La ONU prorroga su misión en Libia manteniendo hoja de ruta hacia elecciones

3 minutos

Naciones Unidas, 31 oct (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este viernes por unanimidad el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) hasta el 31 de octubre de 2026, reafirmando la importancia de apoyar al pueblo libio en sus aspiraciones de paz, estabilidad y gobernanza democrática.

La resolución aprobada hoy subraya que el proceso debe ser liderado y gestionado por los libios, y hace hincapié en que la UNSMIL continuará apoyando la unificación de las instituciones libias, incluida la coordinación entre el Ejecutivo, el parlamento y las autoridades de seguridad, así como la mediación entre actores armados para garantizar el cumplimiento del alto el fuego de 2020.

La renovación del mandato llega tras la presentación de una hoja de ruta política por la representante especial del secretario general, Hanna Tetteh, que orienta la transición hacia un gobierno unificado y la celebración de comicios.

Según la UNSMIL, la resolución mantiene esencialmente el mandato vigente de 2024, sin introducir nuevas funciones sustanciales, pero actualiza el lenguaje y refuerza el enfoque en que el proceso sea liderado por los libios.

La medida fue aprobada por unanimidad de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, lo que refleja el consenso internacional sobre la necesidad de continuar respaldando la estabilidad y la reconciliación en Libia.

La resolución fue redactada por el Reino Unido, cuyo representante en la ONU, James Kariuki, señaló tras la votación que el mandato es «fundamental en el apoyo al pueblo libio para que alcance la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática que merece».

Por su parte, el representante de China, Fu Cong, destacó que espera que la misión concentre sus recursos en impulsar el proceso político libio, advirtiendo que «países ajenos a la región deben cesar la injerencia externa y apoyar a Libia para superar las divisiones que la aquejan».

El pasado 21 de agosto, Tetteh presentó ante el Consejo de Seguridad una hoja de ruta que conduce a elecciones nacionales con la admisión de sus resultados por las dos administraciones en las que está divido actualmente el país.

Este diálogo «estructurado», garantizará representaciones de las mujeres, los jóvenes, los partidos políticos, los componentes culturales, la sociedad civil, las instituciones, los consejos y los sindicatos, informó entonces la UNSMIL en sus redes.

Asimismo, la hoja de ruta de la ONU prevé formar un Gobierno «nuevo» y «unificado», con mandato delimitado, para supervisar las elecciones que deberían celebrarse en un plazo máximo de 18 meses desde la presentación de la propuesta el 21 de agosto.

La misión de Naciones Unidas en Libia dijo que avisará al Consejo de Seguridad de la ONU, «si fuera necesario», para «intervenir» contra los que impiden la puesta en marcha de este plan que pretende completar el proceso de transición con elecciones presidenciales y legislativas. EFE

