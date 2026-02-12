La ONU respalda el derecho de Albanese a expresarse tras críticas de Alemania y Francia

2 minutos

Naciones Unidas, 12 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó este jueves el derecho de la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, a «expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido» después de que el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, pidiese su dimisión por haber criticado duramente a Israel.

Por su parte, Francia dijo que «se reserva» la posibilidad de llevar su petición de dimisión de Albanese ante el Comité de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de las próximas reuniones previstas en Ginebra.

«No me corresponde defender ni criticar las declaraciones de Albanese, quien tiene derecho, como relatora especial, a expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido», dijo en nombre de Guterres su portavoz, Stephan Dujarric, en una rueda de prensa.

Agregó que quienes discrepen con su labor «cuentan con mecanismos establecidos para canalizar sus objeciones, al igual que ocurre con cualquier otro titular de mandato».

Asimismo, destacó que los relatores especiales son «fundamentales» dentro de la arquitectura global de derechos humanos, y defendió que muchos de estos mandatos han «contribuido de manera significativa a visibilizar situaciones de derechos humanos en distintas partes del mundo».

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, exigió el jueves la dimisión de Albanese por haber criticado duramente a Israel, aunque ella niega haber señalado a ese país como el «enemigo común» de la humanidad.

«Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible», escribió el jefe de la diplomacia germana en su cuenta de la red social X.

En una conferencia organizado en Doha el pasado sábado, Albanese sostuvo por videoconferencia que Israel era el «enemigo común de la humanidad», responsable de un «genocidio» en la Franja de Gaza.

Albanese recalcó posteriormente en X que «el enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluyendo el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan».

En julio del año pasado, EE. UU. impuso sanciones a Albanese, a la que acusa de «antisemitismo descarado» y de llevar a cabo una «campaña» contra Israel. EFE

