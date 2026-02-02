La ONU resta importancia a propuesta de Trump para su crisis y dice «que pague quien deba»

Naciones Unidas, 2 feb (EFE).- El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, restó importancia este lunes a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solucionar el problema financiero que atraviesa la organización y apostó porque quien debe dinero «lo pague».

«No se trata de un problema matemático complicado. Es una cuestión contable bastante básica. Hay gente que debe dinero, que tiene obligaciones. Tienen que pagar», aseguró hoy el portavoz en rueda de prensa, preguntado por unas declaraciones de Trump del fin de semana.

El mandatario estadounidense declaró en una entrevista con Politico que no sabía que su país estuviera atrasado en los compromisos de pago con la ONU, pero que está seguro de que «podría resolver el problema muy fácilmente» y hacer que otros países pagaran si la organización se lo pidiera.

«Si fueran a ver a Trump y se lo dijeran, conseguiría que todos pagaran, igual que conseguí que la OTAN pagara», aseguró en la entrevista refiriéndose a sí mismo en tercera persona. «Lo único que tengo que hacer es llamar a estos países… y enviarían los cheques en cuestión de minutos».

Dujarric comentó que el secretario general de la ONU, António Guterres, habla «regularmente» con el embajador de EE.UU. ante la organización, Mike Walz, y de hecho, afirmó que es «su principal punto de contacto, sobre todo en cuestiones presupuestarias».

Estados Unidos debe alrededor de 2.200 millones de dólares al conjunto de la ONU, de acuerdo con varios medios.

Guterres alertó hace unos días que la ONU se enfrenta a una situación financiera «insostenible» que requiere de «medidas inmediatas por parte de los Estados miembros» que no han pagado sus cuotas.

Además del impago de las cuotas, la organización debe devolver fondos no utilizados.

A pesar de que más de 150 Estados sí cumplieron con sus pagos en 2025, la ONU cerró el año con un récord de 1.560 millones de dólares en cuotas pendientes, más del doble que en 2024, según explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

El organismo prevé eliminar 2.681 puestos de trabajo, así como llevar a cabo recortes de más del 21 % en misiones políticas especiales, como parte de la iniciativa para modernizar operaciones y reducir costes. EFE

