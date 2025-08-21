La ONU sobre ofensiva en Ciudad de Gaza: «Muchos no tendrán fuerzas ni para desplazarse»

Ginebra, 21 ago (EFE).- Si Israel lanza una nueva ofensiva contra la Ciudad de Gaza, para la cual está en plenos preparativos, «muchos ni siquiera tendrán fuerza para desplazarse» una vez más y llegar al centro o sur del enclave, dijo este jueves el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

La población palestina está extremadamente debilitada por cerca de dos años de conflicto armado, y la población entera, pero en particular los niños, están sufriendo hambre y sus consecuencias, con una tasa de desnutrición severa que ha multiplicado por seis desde marzo, según ha constatado el organismo.

«Esto significa que si no se toma ninguna medida, ciertamente (esos niños) están condenados a muerte», sostuvo Lazzarini en un evento organizado por el Club de la Prensa Suiza en Ginebra. EFE

