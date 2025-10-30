La ONU urge al fin del asedio en Sudán tras una matanza masiva en un hospital

afp_tickers

3 minutos

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves el fin de la escalada militar en Sudán, tras reportes de que las fuerzas paramilitares mataron a más de 460 personas en una hospital materno.

Mohamed Daglo, jefe de los paramilitares de Sudán, reconoció el miércoles una «catástrofe» en El Fasher, una ciudad de la región Darfur tomada el domingo por sus fuerzas, donde hay información de reportes de atrocidades masivas.

La toma de El Fasher ocurrió tras 18 meses de asedio de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y marca un punto de inflexión en la guerra civil iniciada en abril de 2023.

Desde entonces, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Daglo.

Este miércoles, el poder acusó a los paramilitares de haber atacado las mezquitas y la Cruz Roja en El Fasher.

«Más de 2.000 civiles murieron durante la invasión de la milicia [paramilitar] en El Fasher, que atacó las mezquitas y a los voluntarios de la Cruz Roja», afirmó Mona Nur Al Daem, encargada de ayuda humanitaria, desde Puerto Sudán, donde tiene su sede el gobierno.

Guterres dijo estar «gravemente preocupado por la reciente escalada militar» en El Fasher y pidió «el fin inmediato del asedio y las hostilidades».

Los análisis de imágenes satelitales «corroboran las pruebas de que las masacres continuaron en las 48 horas consecutivas a la toma» de El Fasher por parte de las FAR, abundó el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale.

Dicho centro reportó ejecuciones cerca de dos hospitales, y masacres «sistemáticas» en la periferia de la ciudad.

– Matanza en hospital –

«Sentimos mucho la catástrofe que les ocurrió a los habitantes de El Fasher (…) pero la guerra nos fue impuesta», afirmó Daglo el miércoles en un discurso difundido en su cadena oficial Telegram, desde un lugar no precisado.

El jefe de los paramilitares añadió que quiere «la unidad de Sudán por la paz o por la guerra».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró conmocionada por informaciones que hablan de más de 460 muertos en un hospital de El Fasher.

La OMS «está consternada y profundamente conmocionada por las informaciones sobre la trágica muerte de más de 460 pacientes y acompañantes en la Maternidad Saudita de El Fasher, en Sudán, tras los recientes ataques y secuestros de personal de salud», indicó el jefe de la agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red X.

Desde el domingo, más de 33.000 personas huyeron de la violencia, hacia la periferia de El Fasher y Tawila, una ciudad a 70 km al oeste, que ya alberga a unos 650.000 desplazados según la ONU.

En El Fasher, donde antes de la guerra vivía más de un millón de personas, quedan alrededor de 177.000 civiles, según los datos más recientes de Naciones Unidas.

Los accesos a El Fasher siguen bloqueados, pese a los llamados a abrir corredores humanitarios. Lo que significa que es muy difícil contactar con fuentes locales independientes.

Tras la toma de El Fasher el domingo, las FAR controlan ahora todo Darfur, una región del oeste de Sudán que cubre la tercera parte del país.

ab-nda-sof/mas/pc