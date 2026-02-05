La OPA de Millicom por activos de Movistar en Colombia asciende a 214 millones de dólares

Bogotá, 5 feb (EFECOM).- La OPA con la que Millicom adquirió el 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) ascendió a 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros), informó este jueves la compañía española.

La compraventa de acciones comenzó el pasado 22 de enero en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y terminó este miércoles, y con ella Millicom, con sede en Luxemburgo, puede tomar el control del negocio de Movistar en Colombia.

«El cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 1.550 millones de euros», señaló Telefónica en un comunicado. EFECOM

