La OPEP+ decide aumentar su oferta de petróleo a partir de diciembre

Viena, 2 nov (EFE).- Los ministros de ocho países de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este domingo en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta de petróleo en 137.000 barriles diarios (bd).

El incremento se produce «en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo», señala un comunicado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

La subida se aplicará «a partir de los 1,65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023», indicó el grupo petrolero, que agregó que la próxima reunión al respecto se celebrará el 30 de noviembre próximo. EFE

