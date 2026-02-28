La OPEP+ decide la producción de abril ante la incertidumbre por los ataques a Irán

Estambul, 28 feb (EFE).- Ocho ministros de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evaluarán mañana, domingo, una modificación de sus cuotas de extracción de petróleo para abril, en medio de la incertidumbre causada por el ataque estadounidense a Irán.

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según lo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Estos ocho países clave de la OPEP+ (OPEP y aliados) revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicando desde 2023 para evitar la caída de los precios del petróleo.

En noviembre acordaron frenar esta dinámica de aumento hasta marzo incluido, y se especulaba que en la reunión de mañana anunciarían un leve aumento, de 137.000 barriles diarios, pero el ataque a Irán abre una enorme incertidumbre sobre el futuro del mercado y puede motivar un incremento mayor.

La producción de Irán, unos 3,1 millones de barriles por día (mbd), representa poco más del 11 % del total de los doce miembros de la OPEP y el 3 % del consumo mundial de petróleo, pero la guerra puede afectar también a los países vecinos.

Irán puede controlar militarmente el estrecho de Ormuz en su costa meridional, por el que pasa el 20 % del petróleo mundial, abarcando casi toda la producción de Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, y dos tercios de la de Arabia Saudí.

Teherán no tomó esta medida tras el ataque de Israel y Estados Unidos en junio pasado, pero la guerra terminó también sin que Washington alcanzara los objetivos de un desarme total, que ahora anuncia como irrenunciable.

La empresa de análisis Kpler asegura que el inicio de los ataques hoy ha llevado a numerosos petroleros a punto de entrar en el estrecho de Ormuz a interrumpir su viaje para esperar el desarrollo de la situación.

Los rumores de una guerra inminente ya hicieron subir el precio del petróleo, con el barril del crudo Brent, de referencia en Europa, alcanzando los 73 dólares, el máximo desde julio pasado. EFE

