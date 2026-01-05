La operación de EE.UU. contra Maduro abre otro frente en la campaña electoral colombiana

5 minutos

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 5 ene (EFE).- La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, abrieron un nuevo frente en la campaña electoral colombiana en la que los políticos hacen cuentas del impacto que la situación del país vecino tendrá en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El fantasma de la crisis en el país petrolero ha estado presente en las dos últimas campañas presidenciales de Colombia por el temor a «volvernos como Venezuela», atizado principalmente por el partido uribista Centro Democrático, conjetura que ha tomado fuerza en el actual Gobierno.

Al presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierdas del país, se le critica por las fallas de su gestión en diferentes campos, comenzando por temas sensibles como el deterioro de la seguridad por el crecimiento de la violencia guerrillera en los últimos meses y la crisis del sistema de salud, entre otros.

La pregunta que se hacen hoy los colombianos es quiénes se verán beneficiados o perjudicados por la detención de Maduro, que este lunes fue presentado ante juez en Nueva York, ya que la derecha insiste en que la mano del chavismo ha influido en la política colombiana de los últimos años.

«Indudablemente la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos afecta el equilibrio democrático en Colombia», dijo a EFE Fabián Cárdenas, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá.

En su opinión, aunque «todo lo que ha hecho en Venezuela» el presidente estadounidense, Donald Trump, «es contrario al derecho internacional», no deja de ser un mensaje para el resto de la región, en el sentido de que «lo que dice lo ejecuta, independientemente de que esté acorde o no al derecho».

Cálculo político

«El primer efecto es que eso polariza aún más la política en Colombia» y puede acabar perjudicando a la izquierda, en especial al candidato presidencial del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, líder en las encuestas de intención de voto y considerado por la derecha como «el heredero» de Petro, señaló el experto.

Si a eso se suma el enfrentamiento directo de Petro con Trump, que el domingo lo amenazó con una operación como la que depuso a Maduro, para muchos electores indecisos puede ser «una indicación a votar de manera obligada, y más allá de su conciencia democrática, por un gobierno de derecha», afirmó.

Uno de los que podría verse beneficiado por la caída de Maduro es el segundo en las preferencias del electorado, el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria y enemigo declarado de Petro y de Cepeda.

Según De la Espriella, que fue abogado de Alex Saab, calificado por la justicia de Estados Unidos como «testaferro» de Maduro, lo que el exmandatario venezolano diga a la justicia estadounidense servirá para «esclarecer vínculos entre el régimen venezolano, el narcotráfico y la política colombiana».

Otra visión tiene el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes quien consideró que, en un ambiente tan polarizado como el colombiano, resulta «complicado» evaluar impactos cinco meses antes de las elecciones presidenciales.

«Si el señor Trump sigue con las amenazas hacia Colombia, eso podría ser tomado, incluso por el presidente Petro para efectos de carácter electoral porque obviamente genera una reacción y una solidaridad alrededor de sus principios», señaló Londoño a EFE.

Más prudencia y menos amenazas

Las amenazas de Trump a Petro han provocado amplio rechazo en Colombia, incluso de opositores al presidente, que consideran que el mandatario debe terminar su mandato de cuatro años el próximo 7 de agosto y eso debe respetarse.

«La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a Gustavo Petro y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie», manifestó la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la prudencia recomienda bajar el tono al discurso antiimperialista de Petro para evitar provocaciones que deterioren más una relación de 200 años con Estados Unidos que se ha caracterizado por un fluido intercambio comercial y una sólida cooperación policial y militar.

En respuesta a las últimas amenazas de Trump en su contra, Petro dijo este lunes que puede volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» del mandatario estadounidense.

«Creo que la actitud tanto de Trump como de Petro son contraproducentes. No se pueden hacer mensajes y declaraciones improvisadas y no se pueden manejar las relaciones internacionales en un momento tan sumamente complicado como este a base de mensajes en X, para eso están la Cancillería en Colombia y el Departamento de Estado en los Estados Unidos», señaló Londoño.

Cárdenas, por su parte, indicó que «esa controversia entre Trump y Petro supera cualquier análisis técnico, de geopolítica, de relaciones internacionales», pero hay que tener en cuenta que, por lo visto en Venezuela y otros lugares del mundo, el mandatario estadounidense no se queda solo en las palabras.

«Es claro que las palabras de Donald Trump no son amenazas, son advertencias», sentenció. EFE

