La oposición a Kast cataloga de «bochorno» retiro de apoyo a Bachelet para dirigir la ONU

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Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- Representantes de la oposición al gobierno del ultraderechista chileno José Antonio Kast catalogaron como un «bochorno internacional» el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, anunciado este martes por el Ejecutivo.

«Es un bochorno internacional porque mientras que Brasil y México apoyan esta candidatura, el Gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Este es un Gobierno que solo va a gobernar para la extrema derecha», sentenció el diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y correligionario de Bachelet en el Partido Socialista (PS).

La decisión del Gobierno de Kast fue difundida hoy a través de un comunicado oficial a los medios, donde el Ejecutivo subrayó que había llegado a la «convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura».

El retiro del patrocinio a la exmandataria, que presidió Chile en dos legislaturas (2006-2010/2014-2018), generó reacciones en todo el abanico opositor, entre ellas la de la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, que afirmó que «la tradición republicana de Chile en materia internacional no distingue color político».

«Respaldar a una figura de la talla de Bachelet era un deber de Estado, no un favor ideológico. La política exterior debe ser una política de Estado y no puede ser conducida desde la trinchera ni con mezquindades», agregó.

La candidatura «partió mal»

Desde el oficialismo respaldaron la decisión de La Moneda, argumentando que la candidatura, impulsada durante la administración anterior del progresista Gabriel Boric (2022-2026), «partió mal», en tanto «nunca se socializó con los partidos políticos».

«Para que fuera una candidatura de Estado era necesario hacer lo que no se hizo. Se hace de manera abierta conversando con los distintos actores políticos y eso no se hizo. No fue una candidatura de Estado, sino del expresidente Boric», señaló el congresista del Partido Republicano (PR) Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Una línea similar planteó el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien señaló que la aspiración de Bachelet «no era viable».

«Estamos muy conformes, pensamos que no debía ser apoyada y la razón es muy sencilla: para poder ganar una candidatura como esta se requiere invertir mucho, y no estoy hablando solamente de plata, sino de comprometerse a apoyar a otros países en otras instancias y a ciertas cosas que nos van quitando libertad en el concierto internacional», apuntó.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por Boric pocos meses antes de traspasar el poder el 11 de marzo.

De amplia trayectoria, Bachelet, de 74 años, parte entre las favoritas para dirigir la ONU, junto al argentino Rafael Grossi, pues todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general del organismo a escoger a un latinoamericano para el puesto, que por primera vez en la historia podría recaer en una mujer.

Durante la campaña electoral chilena, el ultraderechista Kast (60) ya dejó entrever que no apostaba por ella por los signos de oposición a su candidatura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el nuevo mandatario se muestra afín. EFE

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