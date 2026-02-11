La OTAN lanza su nueva misión para reforzar la defensa en el Ártico

La OTAN anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien justificaba sus pretensiones sobre Groenlandia alegando motivos de seguridad.

La misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza en «proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo», afirmó su comandante supremo para Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, en un comunicado.

La OTAN precisó que, en un primer momento, la misión incluiría la coordinación de actividades ya previstas por miembros de la Alianza en la zona, como por ejemplo unas maniobras de Noruega y Dinamarca.

De momento no está claro si dicha misión implicará el despliegue de nuevas capacidades militares en la región ártica.

Dinamarca precisó por su lado que aportará una «contribución sustancial» a la nueva misión. «Debemos mantener esta dinámica para garantizar que los planes y ejercicios de la OTAN tomen en cuenta el Ártico a largo plazo», indicó este miércoles el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

El pasado mes, Trump causó conmoción entre los países europeos al amenazar con tomar por la fuerza Groenlandia, bajo soberanía danesa, alegando motivos de seguridad y que, caso de no hacerlo él, Rusia y China tomarían el control de la isla ártica.

La idea del republicano causó una profunda crisis en la Alianza, pero finalmente se echó atrás después de alcanzar en el Foro de Davos un «acuerdo marco» con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, que protegerá los intereses de Washington en la isla.

«Ambos líderes acordaron que la OTAN debería asumir colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa de la región, a tenor de la actividad militar rusa y el creciente interés de China», indicó en un comunicado la Alianza Atlántica.

Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.

«Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares», dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso al Parlamento ruso.

