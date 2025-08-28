La OTAN pide no ser «ingenuos» con Rusia tras el ataque con 18 muertos en Kiev

1 minuto

Bruselas, 28 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que el ataque perpetrado la pasada noche por parte del Ejército ruso en Kiev demuestra que «no podemos ser ingenuos respecto a Rusia» y que Ucrania debe «tener lo que necesita para defenderse a sí misma» y asegurarse «una paz duradera».

«Los terribles ataques de anoche contra Kiev, que causaron la muerte de tantos civiles inocentes, demuestran una vez más que no podemos ser ingenuos con respecto a Rusia», aseguró el secretario general de la OTAN a través de redes sociales.

El ataque ruso con misiles y drones se cobró la vida de 18 personas, entre ellas 3 menores menores de edad, e impactó también la representación de la UE en Ucrania, si bien en ese caso solo ha habido daños materiales.

«Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego», dijo este jueves la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en una breve declaración a la prensa sin preguntas.

En medio de los intentos para un proceso de paz que desemboque en el fin de la guerra, Rutte pidió la semana pasada desde Kiev «garantías solidas» para evitar que Rusia pueda volver a invadir el país, lo que incluye que el ejército ucraniano sea reforzado.

Estados Unidos ha ofrecido apoyo aéreo y de sus servicios de inteligencia, pero de momento sigue descartando el envío de tropas de paz. EFE

ma/rja/llb