La OTAN resta importancia a la retirada de tropas de EEUU de Rumanía

Viena, 5 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, restó importancia este miércoles a la retirada de tropas de EEUU de Rumanía y aseguró que Washington sigue comprometido con la defensa de Europa.

«Realmente creo que le estamos dando demasiada importancia. EE.UU. tiene una presencia grande en Europa, y esa presencia está ahí», señaló Rutte en una rueda de prensa en Bucarest junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

El secretario general de la Alianza afirmó que ese tipo de «reajustes» en la presencia de tropas ocurre todo el tiempo y destacó que el despliegue de tropas de Estados Unidos en Europa es mayor que en muchos años.

«Dentro de esa presencia, siempre están buscando cómo pueden hacer el mejor uso de los recursos que tienen en Europa, por supuesto, mientras ayudan a la OTAN a defender cada centímetro del territorio», afirmó, para insistir en que el presidente Donald Trump ha dejado claro su compromiso con la Alianza.

El político neerdanlés pidió «no interpretar demasiado» sobre la decisión estadounidense de retirar parte de sus tropas, y recordó que la OTAN tiene en marcha la operación ‘Centinela oriental’, para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, en respuesta a la invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos en septiembre.

Rutte también dijo que la próxima semana habrá maniobras para el aumento de la capacidad de las fuerzas avanzadas terrestres del nivel de batallón al de brigada.

«Como ya he dicho, siempre podemos aumentar la capacidad colectivamente, donde sea y cuando sea necesario, también en Rumanía», destacó.

«Somos tan fuertes como sea necesario», insistió Rutte.

Whasington anunció la semana pasada a Rumanía que retirará una parte de sus tropas desplegadas en la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’.

Según el Gobierno rumano, esa retirada es consecuencia de las «nuevas prioridades» del Gobierno de EE.UU.

«Si este país fuera atacado, serían otras 31 naciones las que vendrían al rescate de Rumanía. Así es como funciona la OTAN, y creo que esto nos hace imbatibles, absolutamente imbatibles, y por eso creo que nadie lo intentará jamás», afirmó Rutte.EFE

