La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, acordaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico, tras el giro de timón del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza.

«Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza», escribió Frederiksen en X, tras reunirse con Rutte en Bruselas y antes de un viaje a Nuuk, la capital de Groenlandia.

Las amenazas de Trump sobre esta isla del Ártico, un territorio autónomo danés, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

Pero el mandatario estadounidense dio marcha atrás el miércoles cuando señaló que había llegado a un «marco» de acuerdo sobre la isla estratégica.

En Nuuk, la primera ministra danesa se reunirá con su homólogo groenlandés.

Dinamarca prometió hace varias semanas aumentar su presencia militar en el territorio, en respuesta a las preocupaciones de Trump sobre la supuesta voluntad de China y Rusia de tomar esta zona estratégica.

En ese contexto, la radio televisión pública danesa DR informó que los militares daneses enviados a Groenlandia habían recibido la orden de estar listos para el combate, en caso de ataque estadounidense.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, indicó a su vez que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos empezarían «muy pronto».

«Vamos a organizar estas reuniones muy pronto. No comunicaremos las fechas, ya que ahora hay que calmar los ánimos», declaró Lokke a los periodistas en Copenhague.

Las conversaciones con Washington, añadió, versarán sobre «seguridad, seguridad y más seguridad».

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros de la OTAN, renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

Esto podría permitir a Washington ampliar su presencia militar en el territorio, incluidos sus sistemas de defensa antimisiles.

El acuerdo de 1951, actualizado en 2004, ya otorga prácticamente carta blanca a Washington para reforzar su despliegue militar, siempre que se informe previamente a las autoridades danesas y groenlandesas.

