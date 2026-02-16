La paliza mortal a un activista de ultraderecha sacude la política francesa

El gobierno francés acusó este lunes a la izquierda radical de alentar un «clima de violencia» a un mes de las elecciones municipales, días después de la muerte de un activista de ultraderecha que la justicia investiga como «homicidio voluntario».

Quentin Deranque, de 23 años, falleció el fin de semana tras una agresión el jueves al margen de una protesta de la extrema derecha contra un evento de una política izquierdista en una universidad de Lyon, en el sureste.

La justicia abrió una investigación por «homicidio voluntario», indicó en rueda de prensa el fiscal de Lyon, Thierry Dran, quien precisó que aún no hubo detenciones y que continúan las pesquisas para identificar a los autores.

Su muerte reactivó el enfrentamiento entre la extrema derecha y la izquierda radical en un escenario de creciente polarización antes de las municipales de marzo y la elección presidencial de 2027.

La portavoz del gobierno centroderechista francés, Maud Bregeon, apuntó a la «responsabilidad moral» del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), al que acusó de haber «alentado un clima de violencia durante años».

La extrema derecha atribuyó el ataque mortal a activistas del movimiento antifascista Jeune Garde (Joven Guardia), cofundado por un diputado de LFI antes de ser electo y que fue disuelto en junio del año pasado.

El grupo negó el domingo cualquier vinculación con los «trágicos eventos».

– «Traumatismo craneoencefálico severo» –

Según una fuente cercana a la investigación, la agresión se produjo el jueves por la tarde en medio de «un enfrentamiento entre grupos de extrema izquierda y de extrema derecha».

Deranque fue derribado y golpeado por «al menos seis individuos» encapuchados, al margen de una conferencia de la eurodiputada izquierdista Rima Hassan, indicó el representante del ministerio público.

Cuando fue atendido por los servicios de emergencia, el joven «presentaba esencialmente lesiones en la cabeza», entre ellas «un traumatismo craneoencefálico severo», agregó Dran durante una rueda de prensa.

Un supuesto video del ataque difundido por la cadena TF1 muestra a una decena de personas golpeando a tres jóvenes en el suelo. Dos de ellos consiguen escapar.

Un testigo dijo a AFP que «se golpeaban con barras de metal».

El veterano líder de LFI y tres veces candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, rechazó cualquier responsabilidad en el suceso, que encendió el debate para las elecciones municipales del próximo mes.

Estos comicios se consideran también una prueba para las presidenciales de 2027 que elegirán al sucesor de Emmanuel Macron, quien no puede presentarse después de dos mandatos consecutivos.

Los sondeos de opinión colocan como favorita al partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) que, con Marine Le Pen como candidata, pasó a la segunda vuelta en las dos presidenciales ganadas por Macron.

Sin embargo, la líder ultraderechista está actualmente inhabilitada por una condena por malversación de fondos públicos y, tras recurrir, está ahora pendiente de la sentencia en apelación, prevista en julio.

En caso de que se mantenga la inhabilitación, su delfín, Jordan Bardella, podría ser el candidato a la presidencia por RN.

Según un sondeo difundido el domingo, este joven y popular político, de 30 años, sería el candidato preferido por los franceses, por delante de Le Pen y el exprimer ministro centroderechista Édouard Philippe.

