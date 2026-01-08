La panameña Sinolam demanda a AES e InterEnergy por presunto monopolio en Panamá

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- La compañía panameña Sinolam presentó una demanda civil contra la estadounidense AES Corporation e InterEnergy Holdings (UK) Limited en la que acusa un supuesto monopolio del mercado de gas natural licuado (GNL) a energía en Panamá, y en la que pide una compensación de al menos 4.000 millones de dólares.

«Las empresas panameñas Sinolam LNG Terminal, S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (en conjunto, «Sinolam») «presentaron la demanda civil ante el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Virginia (EE.UU.), indicó una declaración pública enviada este jueves a EFE.

En la acción civil se «alega la existencia de un esquema de múltiples años destinado a excluir ilegalmente a Sinolam del mercado de gas natural licuado (GNL) a energía en Panamá».

Según la denuncia, «AES y sus socios conspiraron para desmantelar los proyectos de la terminal y generación de energía a base de GNL de Sinolam en Panamá» al incurrir en «tácticas coercitivas, en el uso indebido de información confidencial y en una influencia indebida sobre los reguladores gubernamentales con el fin de eliminar la competencia y asegurar un control monopólico sobre la importación, el almacenamiento, la regasificación y la generación de energía impulsada por GNL en Panamá».

El comunicado de Sinolam señaló que «AES controla actualmente las dos principales plantas de generación de energía impulsadas por GNL en Panamá (una de ellas en sociedad con InterEnergy), así como la única terminal de GNL operativa en el país», lo que «elimina de facto la competencia en Panamá y otorga un control significativo sobre el suministro de energía en Centroamérica y el Caribe, mercados valorados en miles de millones de dólares».

Precisó que la acción civil «presenta diez cargos, incluyendo interferencia ilícita con contratos y expectativas de negocio, conspiración civil conforme al estatuto de Virginia y conspiración bajo el derecho consuetudinario de Virginia», y que «Sinolam solicita daños compensatorios que superan los 4.000 millones de dólares, así como otras reparaciones permitidas por la ley».

«Este caso trata sobre la protección de la competencia y el estado de derecho. Sinolam invirtió cientos de millones de dólares, cumplió con todos los requisitos legales y siguió las reglas. Lo que alegamos es un esfuerzo coordinado por parte de actores poderosos —respaldados por sus allegados y socios gubernamentales— para excluir a un competidor en lugar de competir por méritos propios», declaró Kenneth Zhang, CEO de Sinolam, según el comunicado difundido este jueves.

El Grupo Energético Gas Panamá, conformado por InterEnergy Group (51 %) y AES Panamá (49 %) está a cargo de la Generadora Gatún, un proyecto a base de gas de 1.200 millones de dólares situado en el sector de Isla Telfers de la provincia caribeña de Colón, que tiene con una capacidad de 670 megavatios (MW).

En abril de 2017, el grupo chino Shangai Gorgeous anunció una inversión de 900 millones de dólares en Panamá para desarrollar la planta termoeléctrica ‘Gas to Power Panama’, cuya licencia de construcción y explotación se aprobó en febrero de 2018 a nombre de Sinolam Smarter Energy LNG Power Co.

«Panamá es un destino relevante para nuestras operaciones regionales», dijo el 6 de abril de 2017 el CEO de Shangai Gorgeous en Panamá, Kenneth Zhang. EFE

