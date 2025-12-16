La pareja del presunto narco uruguayo Marset denuncia aislamiento en cárcel paraguaya

2 minutos

Asunción, 16 dic (EFE).- Gianina García Troche, considerada la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, denunció en un video difundido por medios paraguayos que permanece en «aislamiento» en una cárcel de Asunción, una situación que, asegura, ha deteriorado su salud.

Según el canal Telefuturo, la mujer grabó un video desde la cárcel militar de Viñas Cué, donde está recluida desde mayo pasado tras haber sido extraditada desde España e imputada en Paraguay por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

En la grabación afirmó que «las condiciones» de «aislamiento» en una celda donde, dijo, no tiene televisión ni aire acondicionado, la están «enfermando lentamente».

«¿Saben lo que a mí me cuesta sobrevivir acá? Todos los días en un aislamiento, siete meses. No aguanto más, me están queriendo matar y yo no voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir agarrada del amor de mi vida, que es Sebastián Marset», declaró García Troche en el video, también difundido por la Radio Ñandutí.

A comienzos de diciembre García Troche fue internada en un hospital militar en Asunción luego de que sufriera desmayos y convulsiones. Retornó al centro de reclusión después de recibir el alta médica.

García Troche advirtió que no la tuvieron «ni 24 horas en el hospital» y denunció que el sábado pasado sufrió «cuatro convulsiones».

«Lo único que necesito, que pido, es que me hagan la resonancia magnética», afirmó la detenida tras asegurar que los estudios que le practicaron en el hospital militar «salieron mal».

Igualmente, reiteró que no cometió «ningún delito» y amenazó con demandar al Estado paraguayo.

El sábado pasado, militares que custodian la cárcel de Viñas Cué interceptaron un teléfono móvil oculto en un termo que el hermano de García Troche al parecer intentó hacer llegar a la mujer.

La imputación a García Troche es parte de la investigación abierta en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’, de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir «al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos». EFE

nva/lb/cpy