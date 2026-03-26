La patronal pesquera pide medidas de emergencia inmediatas ante escalada del combustible

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Bruselas, 26 mar (EFE).- Europeche, la patronal pesquera europea, pidió este jueves a Bruselas medidas de emergencia inmediatas para ayudar a la flota ante la escalada de los precios del combustible, incluida la activación de un marco temporal de crisis o la adaptación de las normas sobre ayudas de Estado.

Así lo trasladaron los representantes del sector en una reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, indicaron en un comunicado.

En ella, explicaron que los precios del combustible se han disparado más de un 70 % «en cuestión de días», lo que, sumado al aumento de los costes logísticos, incluidos los fuertes incrementos en el flete y las interrupciones en los relevos de tripulación, hace que los gastos operativos estén superando los ingresos de muchas empresas pesqueras.

«Esto ya no es un riesgo, es una realidad», dijo Javier Garat, presidente de Europeche.

Añadió que se está produciendo una parada inmediata de flotas, así como la interrupción de las cadenas de suministro de productos del mar y «graves pérdidas de ingresos para pescadores y tripulaciones».

Pese a reconocer los esfuerzos de algunos Estados miembros por introducir medidas de apoyo de emergencia, el sector subrayó que las respuestas siguen siendo «fragmentadas, insuficientes y a corto plazo, y en algunos casos incluso requieren autorización de la UE» por lo que «una respuesta coordinada a nivel de la UE es fundamental».

Entre otras acciones, el sector solicitó la activación de un marco temporal de crisis «similar a la respuesta a Ucrania en 2022, para permitir una implementación rápida y flexible de las ayudas estatales».

Además, reclamaron la adaptación de las normas sobre ayudas estatales, incluyendo el establecimiento de límites máximos de ayuda por buque en lugar de por empresa, con un límite máximo propuesto de 400.000 euros durante un período de tres años.

Abogaron también por la movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMA), reforzado con asignaciones presupuestarias adicionales, para permitir una compensación efectiva por las pérdidas de ingresos vinculadas al aumento de los precios del combustible, con procedimientos simplificados y acelerados.

Por último, pidieron medidas adicionales para la pesca, como una mayor flexibilidad en las cuotas interanuales y ayudas al almacenamiento y medidas fiscales y sociales coordinadas por la UE, incluyendo reducciones en las cotizaciones a la seguridad social y la suspensión de tasas o impuestos específicos del sector. EFE

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