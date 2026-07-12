La Paz vive su ‘Larga Noche de Museos’ como un «reencuentro» tras semanas de conflictos

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La Paz, 11 jul (EFE).- La población de la ciudad boliviana de La Paz asistió este sábado a la ‘Larga Noche de Museos’, casi dos meses después de la fecha prevista, que fue postergada debido a los conflictos sociales que afrontó Bolivia entre mayo y junio, en un «reencuentro» para disfrutar de más de 600 actividades culturales impulsadas por instituciones estatales y privadas.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dijo a los medios locales que esta actividad muestra el «compromiso» de la gente con su ciudad, su historia y su cultura, además de que es tomada como «un reencuentro entre los ciudadanos» después de semanas de tensión social.

La ‘Larga Noche de Museos’ debía celebrarse el 16 de mayo, pero fue postergada hasta esta jornada, lo que fue aprovechado para ampliar la oferta cultural con más de una veintena de circuitos en seis zonas de la ciudad, a los que se sumó la oferta gastronómica.

Una de las principales atracciones fue la Catedral Metropolitana de La Paz, un templo neoclásico hecho a base de piedra labrada cuya construcción comenzó en 1835 y concluyó a finales de la década de 1980, con motivo de la visita del papa Juan Pablo II.

Los espacios que se abrieron al público fueron los altares laterales hechos de «mármol italiano», la sala capitular, donde están las sedes en las que se sentaron los papas Juan Pablo II y Francisco durante sus respectivas visitas al país, además del vitral y el altar mayor, explicó a EFE Adrián Murillo.

A unos pasos, en el centro histórico de La Paz, está el Museo Nacional de Arte, una casona colonial que posee un amplio patio con varios pisos hechos de piedra tallada y que antiguamente perteneció a Francisco Tadeo Diez de Medina, un juez virreinal que dictó condena contra el caudillo indígena Tupac Katari, en 1781.

Justamente, fue un artista el que interpretó a Diez de Medina, quien se encargó de dar la bienvenida al público y explicarle la historia de la casa-museo para que, después, los visitantes recorran las múltiples salas que conservan pinturas de distintas etapas de la historia de Bolivia.

Justamente, Raquel Choque, una voluntaria que decidió colaborar con el Museo Nacional de Arte, explicó a EFE que la ‘Larga Noche de Museos’ la incentivó a ofrecer su ayuda, ya que es una oportunidad para «aprender y enseñar» la historia del país.

La plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, también fue un espacio al aire libre, donde hubo un recital espontáneo de una tuna universitaria que entretuvo a los visitantes que aún hacían fila para entrar a los museos aledaños y al antiguo Parlamento.

También se instalaron escenarios en varias calles, donde distintas organizaciones culturales ofrecieron conciertos con orquestas clásicas, contemporáneas y grupos folclóricos.

Uno de los espacios más visitados fue el Museo Nacional de Arqueología, que es el más antiguo de Bolivia y conserva miles de piezas prehispánicas de textilería, lítica y metales, que fueron observadas con admiración por visitantes de distintas edades.

La ‘Larga Noche de Museos’ nació en Berlín en 1997 por el Día Internacional de los Museos y empezó a celebrarse en La Paz en 2007, con la participación de algunos espacios culturales del municipio paceño, promotor de la iniciativa.

Desde 2018 se logró la vinculación nacional con las secretarías municipales y museos de ciudades como Santa Cruz o El Alto, vecina de La Paz. EFE

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