La película ‘Milly, Reina del Merengue’ llegará a los cines dominicanos el 16 de abril

Santo Domingo, 12 mar (EFE).- La película ‘Milly, Reina del Merengue’ sobre la vida, obra y música de la artista dominicana Milly Quezada llegará a todos los cines del país el próximo 16 de abril, se informó este jueves.

La película narra la vida de Milly Quezada, quien emigró muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana de 1965 y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años 70 del siglo pasado.

El filme sobre la intérprete de éxitos como ‘Volvió Juanita’ y ‘Solo contigo’, es protagonizada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., bajo la dirección, guion y producción de Leticia Tonos Paniagua y producción ejecutiva de la propia merenguera ganadora del Latin Grammy y reconocida con el premio a la excelencia de The Latin Recording Academy.

Cuenta con la participación de Jalsen Santana, Nicole Padrón, Raidher Díaz, Carasaf Sánchez, Raymond Moreta, Cindy Galán, Gracielina Olivero, Marisabel Marte, Braulio Castillo, Pavel Núñez, Jandy Ventura, Ramón Tolentino y DJ Topo, así como con la producción ejecutiva de Rose Marie Vega, Leslie V. Cohen, Daysi Cruz Cid, Annabelle Mullen y Frankie Cueto.

«Además del béisbol, la música es la huella digital por la que se nos reconoce mundialmente, y Milly es su gran embajadora. Queremos aprovechar ese atractivo no solo cultural, sino también comercial, a través de una propuesta atrevida dentro de nuestro cine como lo es el género musical. Prepárense para reír, bailar y emocionarse!, manifestó Leticia Tonos en un comunicado.

El estreno de la película, con una duración de 118 minutos, tuvo lugar el pasado 28 de enero, durante la inauguración de la edición 18 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). EFE

