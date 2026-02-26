La película dominicana ‘Zumeca’ gana dos premios en Festival de Slamdance en Los Ángeles

Santo Domingo, 26 feb (EFE).- La película dominicana ‘Zumeca’, dirigida por David Maler y producida por Cacique Films, se hizo con el Gran Premio del Jurado y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine Slamdance, que se celebra en Los Ángeles, California (EE.UU.).

Ángela Cano se llevó el premio a la mejor intérprete femenina del festival. El largometraje es auspiciado por el Grupo SID, informaron este jueves sus promotores en una nota.

La película, dirigida por el también actor David Maler, se estrenó en el marco de este prestigioso circuito, luego de entrar a la sección «Breakouts» del Slamdance Film Festival 2026 y convertirse en el primer filme dominicano en alcanzar este logro.

El jurado declaró que «a través de los ojos de una historia de amor intercultural ambientada en tiempos precoloniales, Zumeca parece haber sido desenterrada de la tierra misma, dando como resultado una exploración poética y sin concesiones de nuestros orígenes tribales. David Maler demuestra ser una nueva y singular visión dentro del cine global».

Mientra que Maler manifestó que era «imposible resumir lo que ha sido el proceso de esta película, solo puedo decir que ZUMECA tiene todo mi corazón. No tengo palabras para agradecer a cada una de las personas que hicieron este proyecto, que a primera vista se veía (y era) imposible. Desde lo más profundo de mi corazón les digo que esta película es de todos los que la hicieron posible».

El director agregó que la cinta solo fue posible «porque estas personas dieron la milla extra. Le dediqué el premio a mi país, a República Dominicana, porque soy lo que soy, y cuento lo que cuento gracias a el. Estoy seguro de que esto es solo el inicio de Zumeca, nuestra memoria colectiva que llevamos al mundo, pero que espero que también nosotros volamos a recuperar y empoderarnos de ella».

La información destacó que el ejecutivo de la SID José Miguel Bonetti Du-Breil, destacó que «este proyecto nace de nuestro firme compromiso con la cultura y la preservación de nuestras raíces».

Recordó que en 2019 «auspiciamos la puesta en circulación del libro Zumeca, de la autoría de Lucía Amelia Cabral, convencidos del valor de esta historia para nuestra identidad. Hoy nos llena de orgullo verla trascender a la gran pantalla y compartir su riqueza narrativa con todos los que tengan la oportunidad de descubrirla».

Cabe destacar que Slamdance, conocido por ser el punto de partida de cineastas como Christopher Nolan, Bong Joon-ho, Ari Aster y Sean Baker, entre otros, ha elogiado la visión artística de ‘Zumeca’, sumando a la película dominicana a su exclusiva selección de solo cinco filmes globales en esta categoría.EFE

